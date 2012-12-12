دفاتر انجمن علوم سیاسی ایران افزایش می یابد/افتتاح دومین دفتر در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مقصودی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار شعبه منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران در زنجان، گفت: اولین شعبه منطقه ای این انجمن در استان آذربایجان شرقی برای پوشش فعالیت علمی اساتید و دانشجویان این رشته آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه این انجمن با هدف گسترش دانش سیاست و تعمیق علمی این حوزه در استان زنجان و استانهای همجوار راه اندازی می شود، افزود: دفتر زنجان باید با استانهای همجوار در زمینه گسترش علوم سیاسی فعالیت گسترده داشته باشد.

مقصودی با تاکید بر اینکه دفتر انجنمن علوم سیاسی ایران در زنجان باید به صورت منطقه ای فعالیت کرده و سایر استانهای منطقه ررا پوشش دهد، ادامه داد: انجمن علوم سیاسی ایران، از ابتدای تاسیس در تلاش بود تا فعالیت های خود را معطوف به پایتخت و استان تهران نکند.

رئیس انجمن علوم سیاسی ایران گفت: با وجود اینکه تمامی فعالیت های این انجمن و اعضای آن در حوزه مسائل سیاسی است در حال حاضر تمام تلاش خود را برای خودداری از ورود به عرصه سیاست به کار بسته است.

مقصودی با بیان اینکه تمامی اعضای این انجمن را اساتید و اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر دانشگاه های مختلف کشور عنوان کرد و افزود: این انجمن 320 نفر عضو دارد که اغلب آنان اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور و فارغ التحصیلان علوم سیاسی هستند.

وی افزود: انتشار کتب مختلف علمی، اطلاع رسانی در زمینه های مختلف در دو سایت متعلق به این انجمن و برگزاری همایش های سالانه از جمله اقدامات بزرگ انجمن علوم سیاسی است.

دومین شعبه منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران در استان زنجان با حضور اساتید برجسته این رشته آغاز به کار کرده است.