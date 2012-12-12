هدف سایپای البرز قهرمانی در جام حذفی است

ابراهیم صادقی درگفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص دیدار این تیم مقابل استقلال تهران در قالب جام حذفی کشور اظهار داشت: مسابقه با تیم‌های پرطرفداری مثل استقلال در ورزشگاه آزادی همیشه سخت است و با توجه به برد سایپا در هفته دوم لیگ برتر مقابل این تیم و انگیزه زیاد حریف، کار سایپا در این مصاف دشوارتر می شود.

کاپیتان سایپا ادامه داد: در این دیدار شرایط کاملا متفاوتی حاکم است، سایپا زمانی موفق به شکست استقلال شد که این تیم در ابتدای مسابقات لیگ، هنوز شکل واقعی خود را پیدا نکرده بود، اما درحال حاضر آبی پوشان تیمی مدعی در لیگ برتر هستند.

وی تصریح کرد: تیم سایپا در شرایط مطلوب بدنی و روحی قرار دارد.کادر فنی، این حریف را به خوبی آنالیز کرده و تمرینات تیم نیز بر اساس تاکتیک‌های این دیدار برنامه ریزی شده است.

صادقی در پایان گفت: سایپا با هدف قهرمانی در جام حذفی در این رقابت‌ها حاضر شده است و برای اینکار باید مقابل تمامی حریفان با قدرت ظاهر شود، در دیدار با استقلال نیز با توکل به خدا، ضمن ارائه یک فوتبال با برنامه و تماشگر پسند، درپی کسب پیروزی و صعود به دور بعدی رقابت‌ ها است.

سایپا البرز در چهارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور روز جمعه ( 24 آذرماه) در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال تهران می رود.