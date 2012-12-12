تعداد اعضای کتابخانه های عمومی البرز از 90 هزار نفر گذشت

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: در طرح عضویت رایگان بیستمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی 10 هزار نفر به صورت رایگان عضو کتابخانه های عمومی استان البرز شدند و تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان از 90 هزار نفر گذشت.



وی ادامه داد: هر ساله طرح عضویت رایگان کتابخانه ها در هفته کتاب برگزار می شود که در بیستمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی ده هزار نفر به اعضای کتابخانه ها افزوده شد.



وی گفت: بر این اساس اداره کل کتابخانه های عمومی نیز به افزایش منابع و تامین نیازهای مطالعاتی اعضا خواهد پرداخت.

پایان آذر؛ پایان مهلت شرکت در مسابقه بزرگ کتابخوانی در البرز



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز همچنین با اشاره به برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی طی هفته کتاب در استان یادآور شد: تا کنون بیش از هفت هزار پاسخنامه به دبیرخانه ستاد رسیده و تا پایان آذرماه جمع آوری اوراق پاسخنامه ها ادامه خواهد داشت.



محسنی گفت: دو هزار و 245 نفر از کودکان البرزی در هفته کتاب و کتابخوانی در مسابقات نقاشی شرکت کردند و آثار خود را به دبیرخانه ستاد هفته کتاب و کتابخانه های عمومی سراسر استان تحویل دادند.



وی ادامه داد: در طرح اهدای کتاب اهدای اندیشه و نهادینه کردن فرهنگ اهدای کتاب در استان بیش از 10 هزار جلد کتاب توسط مردم و خیرین جمع آوری شد.