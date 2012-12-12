رابطه دوستانه ایران و چین تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، بای لی چن عصر چهار شنبه در دیدار با استاندار فارس افزود: سفر من به ایران و استان فارس با هدف آشنایی بیشتر با مردم ایران و توسعه رابطه این دو کشور است.

وی تصریح کرد: ایران دارای ذخایر نفت و گاز فراوان است که در این راستا کشور چین نیز به این مواد بسیار محتاج است.

معاون کنگره ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین تصریح کرد: طی سالهای گذشته کشور چین در بخش های الکترونیکی و تجهیزات وابسته پیشرفتهای چشمگیری داشته که در این خصوص می توانیم با کشور ایران همکاری کنیم.

بای لی چن تاکید کرد: ایران دارای تمدن کهن و درخشانی است و رابطه اقتصادی این دو کشور از گذشته به امروز رسیده است.

وی با اشاره به جایگاه استان فارس و شهر شیراز نیز یادآورشد: شیراز و فارس دارای پتانسیل های فراوانی در بخش معادن است که در این راستا می توانیم همکاری های مختلفی را با یکدیگر داشته باشیم.

معاون کنگره ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین تصریح کرد: کشور چین همچنان خواهان توسعه رابطه بیشتر با ملت و دولت ایران است و هیچ موضوعی نمی تواند در این رابطه خللی ایجاد کند.