استانداریها موظف به تامین اعتبار برای خرید بالگرد و ساخت آشیانه هستند

ظاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار 937 پایگاه امداد و نجات فعال در تمامی طول سال در جادههای کشور خبر داد و گفت: از این تعداد 357 پایگاه ثابت امداد و نجات شامل 310 پایگاه جاده ای، 47 پایگاه کوهستان و 16 پایگاه دریایی و 580 پست موقت و سیار است.

وی با بیان اینکه مدت زمان اجرای امداد رسانی نیروهای جمعیت هلال احمر در قالب طرح زمستانی 95 روز است گفت: این طرح از 20 آذرماه جاری آغاز و تا روز 26 اسفند امسال ادامه دارد. البته پایگاههای مستقر در جاده ها با همکاری اورژانس، نیروی انتظامی، راهداری ها و دیگر بخش های مربوطه به مسافران خدمات ارائه می کنند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر در مورد امداد هوایی در طرح امداد زمستانی گفت: نقطه مطلوب در حوزه امداد هوایی اختصاص یک بالگرد به هر یک از استانهای کشور است که در حال حاضر 18 بالگرد در کل کشور موجود است و بر این اساس استقرار هلی کوپتر در تعدادی از استانها با زمانبندی مشخص به مردم آسیب دیده خدمت رسانی می شود. وی خریداری بالگرد را همراه با تخصیص بودجه هنگفت دانست و افزود: تمامی استانداری های سراسر کشور موظف به اختصاص اعتباری برای خرید هلی کوپتر و در نظرگرفتن آشیانه هستند. سال گذشته 4 بالگرد جدید از روسیه خریداری شد و پوشش تمامی استانها مستلزم صرف 300 میلیارد تومان بودجه است.

وی در ادامه از پذیرش حدود 10 هزار نفر دانشجو در سال جاری در رشته های مرتبط با امداد و نجات در 32 موسسه علمی کاربردی سراسر کشور خبر داد و افزود: در این راستا آموزش کمک های اولیه در کتابهای دانش آموزان مدرسه گنجانده شده است.