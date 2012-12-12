آمریکا فلسطین را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از"حریت" چاپ ترکیه ، "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه در دیدار"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین توسط تمامی اعضای سازمان ملل متحد شد.

عبد الله گل از نه کشوری که در سازمان ملل که با عضویت فلسطین به عنوان عضو ناظردر این سازمان مخالفت کرده بودند خواست تا در مواضع خود تجدید نظر کنند.

گل که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ابومازن سخن می گفت، اظهار داشت: وقت آن رسیده است که آمریکا به فراز و نشیب های تاریخ اعتراف کند و سرانجام فلسطین را به رسمیت بشناسد.

وی همچنین با اشاره به سیاست شهرک سازی رژیم صهیونیستی آن را اشتباه و بازی با آتش خوانده و گفت : نهایتا قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند و اسرائیل باید به پشت مرزهای سال 1967 عقب نشینی کند.

ابومازن نیزدر این کنفرانس مطبوعاتی از احتمال پیگیری موضوع شهرک سازی رژیم صهیونیستی در دادگاه جرائم جنگی خبر داد.