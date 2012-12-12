راه اندازی 30 کتابخانه شهری و روستایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کتابخانه های عمومی غرب گلستان، روند افزایش کتابخانه ها در سطح شهر و روستا را طی دولت نهم و دهم مثبت ارزیابی کرد.

فرماندار شهرستان ترکمن با اشاره به تعامل خوب با نهاد کتابخانه های استان به منظور راه اندازی کتابخانه روستایی در سطح شهرستان، از آمادگی دهیاران بمنظور اهداء زمین در جهت اجرای این طرح خبر داد.

عبدالحمید قربانزاده گوگلانی رئیس انجمن کتابخانه شهرستان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اهمیت کتابخوانی برای ملت یک جامعه گفت: کلمه کتاب در قرآن مجید 71 بار تکرار شده و یکی از سوره های قرآن نیز به نام قلم نامگذاری شده است.

وی از برگزاری 28 نوع فعالیت فرهنگی در هفته کتاب و کتابخانی مانند نواختن زنگ کتاب در مدرسه، جشن کتاب در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور صدا و سیمای گلستان، اهداء کتاب، عضویت نیم بها، استقرار چادرهای هلال احمر جهت جمع آوری کتب و ... که همگی با هدف افزایش فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه ، خانواده ها و علی الخصوص دانش آموزان خبر داد.