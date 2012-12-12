نشست سه جانبه ترکیه، افغانستان و پاکستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی TRT، "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه ضمن خوشامدگویی به "حامد کرزای" و "آصف علی زرداری" همتایان افغانستانی و پاکستانی خود، نشست سه جانبه امروز را در آنکارا آغاز کرد.

روسای جمهور سه کشور در هفتمین نشست خود تمرکز ویژه ای بر روی گسترش همکاری های اقتصادی از طریق ایجاد راه های جدید حمل و نقل میان پاکستان، افغانستان و ترکیه خواهند داشت.



بر همین اساس "حامد کرزای" و "آصف علی زرداری" روسای جمهور افغانستان و پاکستان در راس هیئت هایی بلندپایه در ترکیه حضور می یابند تا در این نشست سه روزه شرکت کنند.