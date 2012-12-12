تحریمها موفقیت ایران را به همراه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین عصر چهارشنبه در دیدار با هیئت اعزامی کشور چین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال گذشته همواره در تحریم است.

وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته یکی از آرزوهای ما استفاده نکردن از ظرفیت هایی مثل نفت است که با اعمال این تحریم ها این آرزو برای ما محقق شد و امروز از دیگر توانمندیهای کشور استفاده می کنیم.

استاندار فارس افزود: همکاری جمهوری اسلامی ایران و چین هم به لحاظ سیاسی در منطقه تاثیر گذار است و هم می تواند ثبات اقتصادی منطقه را حفظ کند.

صادق عابدین با اشاره به اینکه استان فارس رایزنی های اولیه را با شرکت های اقتصادی کشور چنین آغاز کرده، یادآور شد: هفته گذشته در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور چین شرکت کرده و با 50 شرکت چینی نیز ارتباط برقرار کرده ایم.

وی افزود: ظرفیتهای بی شمار استان را به این شرکت ها اعلام کرده و امیدواریم سفر این هیئت چینی بتواند باعث ارتباط برقرار کردن بیشتر میان استان فارس و کشور چین شود.

استاندار فارس ادامه داد: از خط ارتباطی ایران و چین برای یکی از پروژه های راه آهن در استان فارس استفاده شده که البته این پروژه یکی از پروژه های مهم خط آهن استان و کشور است.