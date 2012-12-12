حفظ حرمت مردم، شرط اصلی رضایت خداوند/ مسئولیت حساس پرسنل گشت ساختمانی فرون آباد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان شهردار فرون آباد عصر چهارشنبه در دو دیدار جداگانه با مسئول و پرسنل واحد گشت ساختمانی و جمعی از بازاریان شهر دیدار کرد.

علی بندعلیان خطاب به مسئول و پرسنل واحد گشت ساختمانی گفت: آنچه برایمان بسیار حائز اهمیت است تعامل و وحدت بین واحدهای شهرداری است چراکه باید ارباب رجوعی که به شهرداری مراجعه می کند، احساس آرامش کرده و کارش به نحو احسن انجام پذیرد.

وی افزود: حرمت ارباب رجوع داشتن، شرط اصلی رضایتمندی خداوند است و نکند خدای ناکرده با یک کار اشتباه تمام زحمات همکاران شهرداری که از صبحگاهان تا شامگاهان مشغول خدمت به مردم هستند زیر سئوال برود.

مسئولیت پرسنل واحد گشت ساختمانی در این برهه از زمان حساس است

این مدیر شهری عنوان داشت: مسئولیت پرسنل واحد گشت ساختمانی در این برهه از زمان حساس است و خداوند این خدمات بزرگ را فراموش نخواهد کرد و پشتیبان آنها خواهد بود.

بندعلیان ادامه داد: در رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان باید مطالعه و اطلاعات بروز داشته باشیم و در پاسخ دادن نامه های شهروندان تقسیم کار و تسریع داشته باشیم و احساس مسئولیت و تشریک مساعی با یکدیگر در حل مشکلات شهروندان را سر لوحه کار خود قرار دهیم.

وی تصریح کرد: پلیس ساختمانی باید با تمام قدرت و استفاده از امکانات با ساخت و سازهای غیر مجاز که در آینده به زیرساختار شهری صدمه وارد می کند، برخورد جدی کند.

با تلاش های شهرداری دوران کار و سازندگی سرعت بیشتری به خود گرفته است

شهردار فرون آباد خطاب به جمعی از بازاریان شهر نیز با بیان اینکه با تلاشهای شهرداری دوران کار و سازندگی سرعت بیشتری به خود گرفته است، گفت: بنده و مدیران شهرداری خادم مردم هستیم و باید همه برای عمران وآبادانی و زیباسازی شهر همت و تلاش کنیم و شهر را به عنوان خانه دوم خود تلقی کنیم.

وی با انتقاد از کسانی که نسبت به عدم رعایت سد معبر اقدام می کنند، اضافه کرد: در جمع آوری سد معبر فقط شهرداری مسئول نیست، بازاریان نیز مسئول هستند و باید با کسانی که تجاوز به حقوق شهروندان می کنند، برخورد جدی شود.

بندعلیان در ادامه تأکید کرد: همت و مشارکت مردم است که در مسئولان در کارهایشان موفق هستند و باید از تمام امکانات برای رفاه شهروندان استفاده کنیم و افتخار مسئولان نوکری به مردم است.