شهرستان کوهرنگ رتبه اول بیشترین بارش را دارد

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای اخیر در چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه بارشی که از اواخر روز دوشنبه در استان چهارمحال و بختیاری فعال شد بارشهای حوبی را طی روز سه شنبه در سراسر استان چهارمحال و بختیاری موجب شد.

وی اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ بامجموع بارندگی سال زراعی جاری 435.9 میلیمتررتبه اول بیشترین بارش را در بین شهرستانهای دیگر استان دارد.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: شهرستان کوهرنگ تنها شهرستان این استان است که هم اکنون را ارتفاع برف30 سانتیمتری است.

پارسا اذعان داشت: هم اکنون فقط در شهرستان کوهرنگ دارای برف قابل توجه ای بوده است.

شهرستان بروجن دارای رتبه آخر میزان بارش

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شهرستان بروجن در سال زراعی جاری دارای کمترین بارش بوده است.

وی ادامه داد: شهرستان بروجن با مجموع بارندگی سال زراعی جاری112.9 میلیمتر دارای کمترین بارش در بین شهرستانهای این استان است.

پارسا بیان داشت: میانگین بارندگی سال زراعی جاری استان تا امروز 209 میلیمتر است و نسبت به دوره مشابه سال قبل24 درصد رشد داشته است.



مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: میانگین بارندگی سال زراعی جاری استان نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه سال قبل حدود71 درصد افزایش یافته است.