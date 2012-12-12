بسیجیان شهرستان چناران ناظران افتخاری اصناف می شوند

احمد دانش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در راستای سیاستهای راهبردی نظام و در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، هدف اصلاح ساختار اقتصادی کشور و ضرورت اقدامات پیشگیرانه نظارت و کنترل بازار و اجرای طرح نظارتی ویژه قانون هدفمند سازی یارانه ها از بسیجیان سلحشور برای نظارت بر اصناف به صورت افتخاری استفاده می شود.

وی افزود: ناحیه مقاومت بسیج نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس درخواست این اداره اقدام می کند که متولی این موضوع حوزه ادارات، اصناف و کارخانجات هستند.

وی ادامه داد: نیروهای بسیجی معرفی شده از سوی ناحیه مقاومت بسیج پس از انجام آموزش ها و برنامه های توجیهی لازم توسط اداره صنعت معدن و تجارت در امر بازرسی و با نظارت افتخاری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

دانش بیان داشت: اداره صنعت معدن و تجارت نسبت به انجام هماهنگی های لازم و اخذ مصوبه کارگروه کنترل بازار و تدوین برنامه اجرایی طرح اقدام می کند.