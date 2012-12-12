اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمدنژاد اظهار داشت: محدویت های ترافیکی به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش، روانی و تسهیل در امر عبور و مرور در روزهای پایانی هر هفته و تعطیلات اعمال می شود.



وی ادامه داد: بر این اساس تردد انواع موتور سیکلت از ساعت 12پنجشنبه 23 آذر تا ساعت 22 جمعه 24 آذر از محور کندوان، هراز ، فیروزکوه و بر عکس ممنوع است.



محمدنژاد گفت: تردد انواع تریلی و کامیون از محور کرج چالوس کماکان ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 تا ساعت 21 روز جمعه 24 آذر از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و از ساعت 16 تا ساعت 21 از کیلومتر 15 بالای مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.



وی اضافه کرد: علاوه بر ادامه ممنوعیت تردد هرنوع تریلی از محور هراز، تردد تمامی کامیون ها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا ساعت 21 روز پنج شنبه 23 آذر و از ساعت شش تا ساعت 21 روز جمعه 24 آذر از این محور ممنوع است.



محمدنژاد افزود: تردد تمامی تریلر ها به استثنای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش تا ساعت 21 روز جمعه 23 آذر از تهران به سمت قائم شهر و برعکس ممنوع است.



مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره تلفن 2182934 با پیش شماره 0151 به طور شبانه روز پاسخگوی وضعیت راههای استان است.