  1. عناوین کل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

محمدنژاد خبر داد:

اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای مازندران

اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه مازندران از اعمال طرح محدودیت های ترافیکی در محورهای استان در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر محمدنژاد اظهار داشت: محدویت های ترافیکی به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش، روانی و تسهیل در امر عبور و مرور در روزهای پایانی هر هفته و تعطیلات اعمال می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس تردد انواع موتور سیکلت از ساعت 12پنجشنبه 23 آذر تا ساعت 22 جمعه 24 آذر از محور کندوان، هراز ، فیروزکوه و بر عکس ممنوع است.

محمدنژاد گفت: تردد انواع تریلی و کامیون از محور کرج چالوس کماکان ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 تا ساعت 21 روز جمعه 24 آذر از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و از ساعت 16 تا ساعت 21 از کیلومتر 15 بالای مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

وی اضافه کرد: علاوه بر ادامه ممنوعیت تردد هرنوع تریلی از محور هراز، تردد تمامی کامیون ها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا ساعت 21 روز پنج شنبه 23 آذر و از ساعت شش تا ساعت 21 روز جمعه 24 آذر از این محور ممنوع است.

محمدنژاد افزود: تردد تمامی تریلر ها به استثنای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش تا ساعت 21 روز جمعه 23 آذر از تهران به سمت قائم شهر و برعکس ممنوع است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره تلفن 2182934 با پیش شماره 0151 به طور شبانه روز پاسخگوی وضعیت راههای استان است.

کد مطلب 1764902

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید