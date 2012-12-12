نمایندگان ایران از راهیابی به فینال بازماندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، نخستین روز از یازدهمین دوره مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان (استخر 25 متر) از صبح امروز چهارشنبه با رقابت 950 شناگر از 160 کشور جهان در سالن "سینال اردم" شهر استانبول ترکیه آغاز شد و طی آن جمال چاوشی فر در ماده 100 متر کرال پشت و افشین عسکری در ماده 100 متر پروانه با حریفان خود به رقابت پرداختند.

در این مسابقات که شناگران کشورهای مطرح شنای دنیا از جمله آمریکا ، روسیه ، استرالیا، چین ، فرانسه ، ژاپن ، انگلیس و ... حضور دارند چاوشی فر در مرحله مقدماتی ماده 100 متر کرال پشت با حریفانی از دومینیکن ، هند ، امارات ، جاماییکا ، کوبا ، پرتوریکو، اردن ، جمهوری آذربایجان و گرانادا در گروه سوم به رقابت پرداخت.



چاوشی فر در رده بندی نهایی دور مقدماتی ماده 100 متر کرال پشت با زمان 58 ثانیه و 26 صدم ثانیه در رده چهل و نهم جهان قرار گرفت و از صعود به مرحله نهایی این ماده باز ماند.



امروز همچنین در ماده 100 متر پروانه افشین عسکری در گروه پنجم با نمایندگان سوریه ، هند ، جامائیکا، امارات ، گرجستان ، مولداوی و دومینیکن به رقابت پرداخت که در پایان با کسب زمان 57 ثانیه در مکان شصتم جهان قرار گرفت.



نمایندگان شنای ایران روز جمعه و در سومین روز این رقابت ها در ماده 50 متر پروانه و 50 متر کرال پشت با حریفان جهانی خود به رقابت خواهند پرداخت.



در ماده 50 متر کرال پشت جمال چاوشی فر در گروه چهارم با شناگرانی از اردن، هند ، سنگال، جمهوری آذربایجان ، دومینیکن ، کانادا ، ماکائو و سنت لوسیا رقابت خواهد کرد.

