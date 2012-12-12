اعزام مرد اول پرش با نیزه قم به مسابقات غرب آسیا

به گزاش خبرگزاری مهر، تنها نماینده دو و میدانی استان قم در مسابقات غرب آسیا برای کسب مدال طلای سال 2010 خود از فردا به مصاف حریفان می‌رود.



محمدمحسن ربانی در حالی امروز همراه با سایر ملی پوشان تیم ملی دو و میدانی کشورمان راهی رقابت های دو و میدانی قهرمانی غرب آسیا شد که این رقابت ها با شرکت برترین های مواد مختلف در کشور امارات برگزار می شود.



ربانی در آخرین دوره این پیکارها که دو سال قبل در کشور سوریه برگزار شد با رکوردی منحصر به فرد رقبای خود از کشورهای مختلف را کنار زد و بالاتر از تمامی آنها با قرار گرفتن در جایگاه نخست موفق به کسب یکی از مدال های طلای کاروان اعزامی دو و میدانی کشور در غرب آسیا سال 2010 شد.



مصاف سفیر قم با گاز تهران در آغاز دور برگشت لیگ دسته اول والیبال



تیم والیبال سفیر قم در نخستین دیدار خود از دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور به مصاف گاز تهران می‌رود.



دیدارهای دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول والیبال قهرمانی باشگاه‌های کشور هفته آینده روز یکشنبه بیست و ششم آذر ماه برگزار می‌شود و طی آن تیم والیبال سفیر قم در دیداری خانگی از ساعت 17 این روز به مصاف تیم گاز تهران می‌رود.



سفیر قم در دیدارهای دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال قهرمانی باشگاه های کشور در خانه مقابل تیم های آریا صنعت بابل کنار، کاله جوان و بیرگلد ایرانیان رشت به میدان رفت که تیم های کاله و بیرگلد را مغلوب کرد و به تیم بابل نتیجه را باخت.



در دیدارهای خارج از خانه نیز که مقابل تیم های گاز خوزستان، شهرداری زاهدان، پیشگامان شفق اردکان و طلایی پوشان ورامین به میدان رفت، پیروزی برابر نماینده ورامین نشان داد که سفیر می تواند در نیم فصل دوم مرحله گروهی در خارج از خانه نیز قوی ظاهر شود.



تیم والیبال سفیر قم هم اکنون با کسب سه پیروزی و چهار باخت و کسب 9 امتیاز بعد از تیم های پیشگامان شفق اردکان یزد، شهرداری زاهدان و کاله جوان در رده چهارم جدول رده بندی گروه نخست لیگ دسته اول والیبال قرار دارد.



مسابقه صبای قم با پیکان تهران در هفته نخست دور برگشت لیگ برتر



صبای قم در نخستین هفته از دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در دیداری حساس به مصاف پیکان تهران خواهد رفت.

دیدارهای دور برگشت از فصل دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال از روز سه شنبه پنجم دی ماه آغاز می شود و طی آن تیم فوتبال صبای قم در دیداری خارج از خانه به مصاف پیکان تهران می رود.



این دیدار دهمین بازی خارج از خانه تیم فوتبال صبای قم در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های برتر کشور محسوب می شود که طبق برنامه لیگ برتر از ساعت 15 روز سه شنبه پنجم دی ماه به میزبان تیم پیکان تهران در شرایطی در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود که برنده بازی رفت تیم صبای قم بود که با چهار گل میهمان خود را در ورزشگاه یادگار امام شکست داد.