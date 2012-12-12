حضور مدیران در بین مردم باعث افزایش اعتماد عمومی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی شهردار دماوند، حجت الاسلام محسن کرمانی رئیس اداره تبلیغات شهرستان و برخی از مدیران اجرایی این نهاد شهری از صبح تا عصر چهارشنبه ضمن دیدار با اهالی شهرک سلحشور که در منطقه جنوبی این شهر واقع شده است به بررسی مشکلات آنان پرداختند که تصمیماتی نیز در راستای رفع آن مشکلات با فراهم سازی زیرساختهای لازم صورت گرفت.

طی این بازدید عمده مشکلات اهالی این شهرک همچون مناسب نبودن معابر و خیابانهای منتهی به آن، نبود آسفالت و روشنایی در معابر، تأمین مکانی برای انجام فعالیتهای فرهنگی و... مورد بررسی قرار گرفت.

مرتضی همتی در حاشیه این بازدید گفت: با مردم و در میان مردم بودن و درک مشکلات و مسائل آنان از نزدیک در روند کار تأثیر بسزایی دارد که دیدار چهره به چهره با مردم و شهروندان و بررسی و پیگیری مشکلات آنان هم در بهبود روند کار مؤثر است و هم موجب دلگرمی آنان می شود.

تأکید بر لزوم حل مسائل و مشکلات

وی در ادامه با تأکید بر لزوم حل مسائل و مشکلات موجود، اضافه کرد: برگزاری نشستهای مردمی و بازدید از محلات و حضور مدیران در بین مردم باعث افزایش اعتماد بین مردم و مسئولان می شود.

این مدیر شهری به نیاز اهالی این شهرک اشاره کرد و بیان داشت: با بازدیدی که توسط مسئولان و مدیران اجرایی این نهاد شهری صورت گرفت، مقرر شد که عمده مشکلات آنان که مرتبط با شرایط جوی و آب و هوا نیست، همچون تأمین کانکس برای فعالیتهای فرهنگی، تأمین روشنایی معابر، بهبود معابر درون شهرک و... مرتفع شود.

وی ادامه داد: با توجه به نامناسب بودن شرایط جوی امکان تأمین آسفالت این منطقه وجود ندارد و هر زمان شرایط مناسب شد، نسبت به آسفالت این منطقه نیز اقدام می شود.

همتی در ادامه بررسی مسائل و مشکلات شهری و خدمت صادقانه به شهروندان به ویژه در مناطق محروم را امری بسیار مهم و ضروری دانست و عنوان داشت: با همکاری و همدلی مردم و مسئولان می توان شاهد آبادانی، شکوفایی و بالندگی شهر بود.