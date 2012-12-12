نخستین کانون تعزیه استان همدان در نهاوند تأسیس میشود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان نهاوند اظهار داشت: تأسیس کانون تعزیه شهرستان نهاوند نقطه شروع خوبی برای راه اندازی انجمن تعزیه نهاوند است.
وی اظهار داشت: این کانون با هدف حفظ و صیانت از میراث معنوی ایرانی اسلامی، احیا و توسعه هنر دینی و ایرانی تعزیه و بسط فعالیت های فرهنگی و مذهبی و ایجاد مرکز علمی فرهنگی تعزیه و همایشهای آیینی راه اندازی می شود.
وی افزود: فراهم کردن زمینه تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی در موضوع مراسم و مناسبتهای دینی و آیینی و بررسی تفاوت میان شبیه خوانی و تعزیه خوانی از دیگر اهداف تأسیس کانون تعزیه نهاوند است.
مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند گفت: هنر تعزیه بیش از 356 مجلس دارد که میتواند در هر روز سال اجرا شود.
وی افزود: بهعبارت دیگر تعزیه تنها در مجالس عزاداری خلاصه نمیشود و اگر جای ثابتی به این هنر اصیل اختصاص یابد، میتواند در تمام طول سال برنامه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دوسال از ثبت جهانی تعزیه میگذرد و با این حال تعزیه خانه ندارد، گفت: تعزیه پس از تلاشهای بسیار هنرمندان این رشته، سرانجام از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ثبتملی رسید.
وی گفت: بعد از ثبت جهانی هنر تعزیه خوانی هنرمندان این رشته امیدوار بودند که ثبت ملی تعزیه امکاناتی جهانی را به دنبال داشته باشد تا با اختصاص بودجه برای تعزیه این هنر اشاعه یابد.
مرادی افزود: ثبت تعزیه مناطق مختلف ایران، ساخت تکیهای برای برگزاری تعزیه در طول سال و آموزش این هنر از پیشکسوتان به جوانان علاقهمند بخشی از این امیدواریها بود.
وی گفت: با وجود ثبت جهانی تعزیه، هنوز جایگاه ویژهای برای اجرای آن نداریم.
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