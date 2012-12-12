خبرنگاران نهاوندی از مجلس شورای اسلامی بازدید می کنند

میثم مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجلس نهاد مهم و حساس تصمیم گیری قوانین کشور است و به همین خاطر خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند با حضور در مجلس از نزدیک در جریان وقایع مجلس قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: رسالت خبرنگار بازگویی حقایق به مردم است و این حقایق ممکن است گاه تلخ و گاه شیرین باشد اما باید آنگونه که در قانون آمده و با توجه به فرهنگ و هنجارهای اجتماعی رسالت خبررسانی انجام پذیرد.

وی افزود: امید کاذب و ناامیدی مطلق هر دو برای جامعه مضر است و تعامل و همکاری بین نمایندگان و خبرنگاران می تواند اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم را در پی داشته باشد.

مرادی افزود: جایگاه مجلس در کشور و قانون اساسی مهم و حساس بیان شده و خبرنگاران نهاوند در این بازید از قسمتهای مختلف مجلس دیدن و با حضور در صحن علنی از نحو تلاش و کوشش نمایندگان برای وضع و اصلاح قوانین مطلع می شوند.

وی گفت: اگر چه خبرنگاران آیینه تمام نمای واقعیت‌های جامعه هستند و تنها فرهیختگان و دلسوزانی هستند که برای رفع کاستی‌ها و تقویت مزیت‌ها در عرصه‌های مختلف تلاش می‌کنند اما هیچگاه کسی به دغدغه‌های این قشر پاسخ نداده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند افزود: در این بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند مشکلات و موانع کاری خود را با نمایندگان مجلس از جمله مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی مطرح میکنند.

وی در پایان گفت: در این بازدید با هماهنگی های صورت گرفته تیم فوتسال خبرنگاران نهاوند دو دیدار فوتسال دوستانه با تیمهای منخب نمایندگان مجلس و کارکنان مجلس برگزار خواهد کرد.