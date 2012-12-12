ضرورت نوسازی بافت فرسوده در مناطق قدیمی تهران

منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارتباط ساخت بافت های فرسوده با حل مشکلات مسکن بیان کرد: نوسازی بافت های فرسوده راهی است که می تواند با برنامه ریزی های اصولی به حل مشکلات مسکن کمک کند و مدیران شهرداری و سازمان نوسازی کشور باید در این زمینه برنامه های گسترده تری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: احیای بافت فرسوده در مناطق قدیمی تهران تا آنجا حائز اهمیت است که بحث زلزله را نیز در برمی گیرد و از این رو باید مقاوم سازی بافت های فرسوده با سرعت بیشتری انجام شود تا از این طریق هم ایمنی منازل تامین شود و هم بخشی از مشکلات بازار مسکن مرتفع شود.

عضو کمیسیون عمران افزود: همچنین با مقاوم سازی و احیای بافت های فرسوده بر میزان مسکن های قابل استفاده افزوده می شود و همین امر در حل بخشی از مشکلات بازار مسکن کشور کمک می کند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه مسکن مهر نیز نتوانست مشکلات مسکن شهری را حل کند چرا که بیشتر واحدهای مسکن مهر در حواشی شهرهای بزرگ از جمله پایتخت احداث شدند و همین امر نتوانست به حل مشکلات مسکن و ترافیک و به تبع آن آلودگی هوا کمک شایانی کند.

آرامی با اشاره به عدم استقبال گسترده شهروندان تهرانی از مسکن مهر به دلیل دوری از محل کار، گفت: دولت تمام تلاش خود را برای تحویل پروژه های مسکن مهر به کار گرفت اما به دلایلی از جمله کمبود امکانات حاشیه شهرها و دوری از مراکز اصلی شهر، استقبال از مسکن مهر آن طور که مورد نظر بود صورت نگرفت.

این نماینده مردم در خانه ملت تاکید کرد: مقاوم‌سازی، صنعتی‌سازی مسکن، استفاده از فناوری‌های نوین و احیای بافت‌های فرسوده از مسائلی بود که باید به طور جدی مورد توجه دولت قرار می‌گرفت، اما تمرکز مسئولان بر پروژه‌ مسکن مهر مانع از توجه به این راهبردها شده است.