"پوتین"خواستار افزایش جمعیت خانواده های روسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " حریت " چاپ ترکیه ، " ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه از خانواده های روسی خواست تا برای جلوگیری از کاهش جمعیت این کشور در دراز مدت، صاحب سه فرزند شوند.

وی برای مقابله با کاهش جمعیت روسیه خواستار این شد که داشتن سه فرزند برای خانواده های این کشور یک رویه شود.

پوتین اظهار داشت : دولت در سالهای اخیر برای مقابله با بحران کاهش جمعیت بعد از فروپاشی شوروی سابق برنامه های زیادی را اجرا کرده است.

لازم به ذکر است " رجب طیب اردوغان " نخست وزیر ترکیه هم همواره به مردم این کشور توصیه کرده است که صاحب سه فرزند شوند.