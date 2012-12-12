ملاقات سفیر ایران با وزیر مشاور دولت در امور همگرایی گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صابر سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21 آذرماه ،با پعتا زاکریشویلی وزیر مشاور دولت در امور همگرایی گرجستان دیدار کرد.

در این دیدار صابر برگزاری انتخابات پارلمانی و همچنین انتصاب نامبرده را به سمت فوق تبریک گفت .

زاکریشویلی نیز ضمن تمجید از فرهنگ غنی ایرانی به علاقمندی مردم گرجستان به فرهنگ ایران اشاره کرد.



وی همچنین با اشاره به اینکه قریب یک سوم جمعیت گرجستان مسلمان می باشند و همچنین با توجه به نقش و جایگاه برجسته ایران در دنیای اسلام،خواستار مساعدت کشورمان در تلاش کشور متبوعش برای افزایش همکاری با جامعه مسلمانان گرجی شد.



نامبرده همچنین سیاست های دولت جدید گرجستان در رابطه با مناطق اوستیای جنوبی و آبخازیا را تشریح کرد.



سفیر کشورمان نیز به افزایش سطح روابط دو کشور از جنبه های مختلف شامل افزایش حضور ایرانیان در گرجستان و سرمایه گذاری آنان در این کشور و همچنین افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرد.



وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با گرجستان در همه زمینه ها آماده بوده و هیچگونه محدودیتی برای توسعه روابط با گرجستان قائل نیست.



شایان ذکر است که امور مربوط به مناقشه آبخازیا و اوستیای جنوبی و همچنین مسائل مربوط به قومیت ها و ادیان و مذاهب،در بخش تحت ریاست زاکریشویلی اداره می شود.