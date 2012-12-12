هئیت تجار عراقی با استاندار کرمانشاه دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه در نشستی مشترک با هیئت تجاری اعزامی از استان بابل عراق که بعد از ظهر دوشنبه در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد گفت: استان کرمانشاه، استانی تاثیرگذار در اقتصاد کشور و منطقه است.

دادوش هاشمی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه از یکسو دروازه خاورمیانه است و از سوی دیگر در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و صادرات دارای ظرفیت های ویژه ای است که قادر به ارائه خدمات و امکانات به منطقه غرب کشور و همچنین استان های مرزی کشور عراق است.

وی ادامه داد: بر اساس دستور و تاکید صریح مقام عظمای ولایت مبنی بر گسترش روابط با کشور عراق، ما در استان کرمانشاه نیز نهایت تلاش و اهتمام خود را در راستای این امر بکار گرفته ایم و هم اکنون استان کرمانشاه بیش از 50 درصد از صادرات کشور به عراق را داراست.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: به دنبال این هستیم که روابط خود را با همه استان های عراق گسترش دهیم و در حال حاضر با بسیاری از استان های مرزی در کشور عراق روابط خوب و گسترده ای داریم که مسولین و تجار استان بابل نیز باید از ظرفیت ها و امکانات کرمانشاه در راستای توسعه و رونق اقتصادی خود استفاده کنند.

هاشمی تصریح کرد: استان کرمانشاه با توجه به ظرفیت های بالقوه خود استان مهمی است که به روند تولیدات در کشور کمک می کند و در کشور دارای یک نقش ویژه است.

وی با بیان اینکه ارتباط استان های مرزی با یکدیگر منجر به شکوفایی و رونق اقتصادی این استان ها می شود، گفت: برگزاری نمایشگاه های مختلف در استان سلیمانیه عراق توسط استان کرمانشاه، دستاوردهای خوبی برای سلیمانیه به همراه داشت بنابراین چنانچه استان بابل نیز قصد دارد توسعه پیدا کند باید تلاش خود را برای بهره گیری از ظرفیت های تجاری کرمانشاه و همچنین شناساندن این ظرفیت ها به تجار و مردم خود بکار گیرد و بازدیدها و رفت و آمدهای تجاری خود را با این استان افزایش و گسترش دهند.

استاندار کرمانشاه موضوع خواستن و تلاش برای توسعه را از سازوکارهای لازم برای شکوفایی عنوان کرد و گفت: مسولین بابل با برگزاری نمایشگاه ها و گسترش بازدیدها و کسب شناخت درست از ظرفیت های استان کرمانشاه می توانند گام اساسی برای توسعه استان خود بردارند.

هاشمی در ادامه نوع کالاهای صادراتی از کرمانشاه به استان های مختلف عراق را در مقایسه با صادرات دیگر کشورها بسیار با کیفیت عنوان کرد و گفت: هم اکنون کرمانشاه کالاهایی به عراق صادر می کند که این کالاها جزء سفارشات اصلی کشورهای اروپایی است که این موضوع نشان از کیفیت بالای کالاهای صادراتی استان است.

وی در پایان افزود: روابط استان کرمانشاه با توجه به مشترکات موجود باید بیش از پیش با استان بابل عراق گسترش یابد.

در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی استان بابل نیز گفت: ما در جریان هستیم که استان کرمانشاه در بسیاری از جهات و زمینه ها استان قابل و پرظرفیتی است لذا به همین لحاظ خواستار گسترش روابط تجاری خود با این استان هستیم.

صادق المعموری افزود: 90 درصد از کالاهای خود را از طریق واردات تامین می کنیم و در تلاش هستیم که سهم کشور ایران به خصوص استان کرمانشاه را در بازار خود افزایش دهیم .

وی در پایان گفت: ما ایران را یک شریک مطمئن و بسیار خوب برای گسترش روابط تجاری خود می دانیم.

