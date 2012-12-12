  1. اقتصاد
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

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تمدید دبیرکلی سالم البدری در اوپک/ حفظ سقف تولید فعلی اوپک

تمدید دبیرکلی سالم البدری در اوپک/ حفظ سقف تولید فعلی اوپک

وزیران نفت عضو اوپک در پایان یکصد و شصت و دومین نشست و کشورهای صادر کننده نفت (اوپک ) تصمیم گرفتند که ریاست عبدلله سالم البدری دبیرکل فعلی این سازمان را برای یکسال دیگر تمدید کنند.


به گزارش خبرنگار مهر از وین، البدری اهل لیبی می باشد و 72 سال سن دارد وی از سال 2007 عهده دار سمت دبیرکلی اوپک است.
 
نامزدهای نهایی احراز پست دبیرکلی اوپک نیز غلامحسین نوذری وزیر سابق نفت کشورمان ، مجید المنیف عربستانی و از اعضای سابق هیئت رئیسه اوپک و سمیر غضبان از عراق مشاور انرژی نخست وزیر عراق بودند که اعضا تصمیم گرفتند انتخاب دبیرکل جدید را تا سال دیگر به تاخیر اندازند.
 

حفظ سقف تولید فعلی اوپک

وزیران نفت عضو اوپک در یکصد و شصت و دومین نشست و کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک ) که امروز صبح در وین پایتخت اتریش  آغاز شد تصمیم بر حفظ سقف تولید فعلی یعنی 30 میلیون بشکه در روز گرفتند.

نشست امروز وزیران نفت و انرژی اوپک پس از نطق افتتاحیه سخنرانی عبدالکریم اللعیبی وزیر نفت عراق که ریاست دوره ای شورای وزیران اپک را برعهدا دارد پشت درهای بسته ادامه داشت.

رستم قاسمی وزیر نفت کشورمان نیز پیش از شروع اجلاس با توجه به میزان تولید روزانه نفت کشورهای عضو گفته بود : بازار اکنون مناسب است ، اگرچه اگر اعضا تصمیم  بگیرند که تولید روزانه را دومیلیون کاهش دهند مناسب تر خواهد بود.

محمد الحملی وزیر نفت امارات عربی متحدا نیز با مناسب خواندن میزان تولید فعلی تاکید کرد که " اگر بازار به نفت بیشتری نیاز داشته باشد ما خوشحال خواهیم شد".

نکته جالب توجه در نشست امروز رویارویی عراق و عربستان بود.

عربستان که در جهت خواسته های غرب خواهان افزایش سقف تولید بود با مخالفت عراق روبرو شد.

عراق بعد از سالها نابسامانی در صنایع نفتی خود اکنون به وضعیتی نسبتا با ثباتی رسیده است و به هیچ وجه نمی خواهد روند رو به رشد صنایع نفت خود را با کاهش سقف تولید متوقف کند.

کد مطلب 1764934

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