تمدید دبیرکلی سالم البدری در اوپک/ حفظ سقف تولید فعلی اوپک





به گزارش خبرنگار مهر از وین، البدری اهل لیبی می باشد و 72 سال سن دارد وی از سال 2007 عهده دار سمت دبیرکلی اوپک است.

نامزدهای نهایی احراز پست دبیرکلی اوپک نیز غلامحسین نوذری وزیر سابق نفت کشورمان ، مجید المنیف عربستانی و از اعضای سابق هیئت رئیسه اوپک و سمیر غضبان از عراق مشاور انرژی نخست وزیر عراق بودند که اعضا تصمیم گرفتند انتخاب دبیرکل جدید را تا سال دیگر به تاخیر اندازند.