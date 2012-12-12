همایش چشم انداز توسعه گرمسار در افق 1404 برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان ظهر چهارشنبه در همایش چشم انداز توسعه گرمسار در افق 1404 گفت: به حول و قوه الهی با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، شهرستان گرمسار در افق 1404 پنج برابر نسبت به وضعیت کنونی رشد و توسعه خواهد داشت.

عباس رهی در خصوص قابلیت های توسعه استان سمنان با اشاره به ذخایر غنی و متنوع معدنی در استان از قبیل 40 درصد گچ، 50 درصد نمک، 100 درصد سلستین و 85 درصد زئولیت کشور گفت: دارا بودن رتبه دوم در تولید سولفات، وجود 20 درصد از ذغالسنگ، وجود 20 درصد کرومیت کشور و وجود 42 ماده معدنی در استان سمنان را از 71 نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور، از امتیازهای بزرگ استان سمنان است.

وی افزود: بسترها و زمینه های بهره برداری و سرمایه گذاری در استان سمنان فراهم است و زیرساخت های مهم انرژی موجود در استان می تواند جاذب سرمایه گذاران قرار گیرد.

استاندار سمنان یکی از بسترهای لازم توسعه صنعتی و معدنی را وجود اراضی بلامعارض دانست و افزود: در حال حاضر 27 شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی با وجود یک هزار و887 واحد تولیدی و اشتغال 45 هزار و 24 نفر و وجود 100 واحد قطعه ساز که به تولید انواع قطعات خودروهای مختلف می پردازند از مزیت های بزرگ صنعت استان سمنان محسوب می شوند.

دبیر همایش چشم انداز توسعه 1404 گرمسار نیز در این مراسم، بررسی راهکارهای توسعه شهرستان گرمسار و در محورهای توسعه شهر و روستا، توسعه پایدار، محیط زیست، منابع طبیعی (معدن،خاک، آب و ...) و تنوع زیستی، مبانی دینی حمایت از کار و سرمایه و مزیت ها و موانع سرمایه گذاری و تولید (کشاورزی و صنایع و ...) را از جمله اهداف این همایش برشمرد.

مهدی منصوری با اشاره به اینکه 68 مقاله به همایش چشم انداز توسعه گرمسار 1404 رسیده است، اظهار داشت: از این تعداد مقاله 27 مورد آن مورد پذیرش داوران قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در این همایش دو روزه 9 مقاله بصورت سخنرانی ارائه و 18 مقاله نیز به صورت پوستر به نمایش در می آید.

دبیر همایش چشم انداز توسعه 1404 گرمسار افزود: این همایش با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمسار با توجه به نام گذاری سال 1391 به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری و برای تحقق منویات معظم له، برگزار شده است.

برپایی نمایشگاه با عنوان توانمندی های شهرستان گرمسار، آرادان و ایوانکی از دیگر برنامه های جنبی این همایش است.

استاندار سمنان در حاشیه این همایش، کلنگ پروژه تقاطع غیر همسطح ورودی ایوانکی و پروژه تبدیل راه روستایی ابتدای محور 9 حصار را با اعتبار 20 میلیارد ریال در شهرستان گرمسار به زمین زد و همچنین از دارالقرآن شهید شهید اشتری، بوستان، پروژه ورودی شهر ایوانکی بازدید کرد.