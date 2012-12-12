همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در شهرستان بناب آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بیگ زاده عصر چهارشنبه در خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: باتوجه به ترسیم سند چشم انداز توسعه20ساله برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، این همایش تلاش می کند مسیر علمی و پژوهشی را برای تحقق اهداف این سند چشم انداز هموار کند.

وی افزود: تبادل نظر و انتقال تجربیات علمی و پژوهشی اندیشمندان و صاحب نظران علم مدیریت، ارائه راهکارهای علمی و معتبر برای ارتقای سطح اخلاقیات و ارزشها در سازمانها و نهادها، تأکید بر لزوم توجه هرچه بیشتر به مقوله اخلاقیات بعنوان اساس و تکیه گاه مدیریت و نیز تبیین جایگاه واقعی ارزشها و اخلاقیات درمدیریت کشورایران که از پیشینه قدرتمند دینی و فرهنگی برخورداراست ، از دیگر اهداف این همایش است.

بیگ زاده درادامه محورها و موضوعات این همایش را در هفت محور زیر اعلام کرد: مفاهیم و چارچوبها، اخلاق حرفه ای درآموزش عالی، روش شناسی اخلاقیات در مدیریت، مدیریت اخلاقیات، کاربرد اخلاقیات در سطح ملی، آینده اخلاقیات در مدیریت، اخلاق مدیریتی درآموزه های دینی و سیره معصومین(ع) و متون ادبی از محورهای برگزاری این همایش است.

دبیر اجرایی همایش سپس در خصوص تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش گفت: از17 استان کشور و150 واحد دانشگاهی در مجموع210مقاله رسیده بود که پس از سه مرحله داوری درکمیته علمی همایش و در نهایت 19 مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی، 40 مقاله برای ارائه بصورت پوستر و 70 مقاله جهت چاپ درکتاب برگزیده شدند.

مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب همچنین درخصوص برنامه های آتی این واحد دانشگاهی برای توسعه و کاربردی نمودن علم مدیریت گفت: چاپ و انتشار مجله علمی و پژوهشی مدیریت، ایجاد و راه اندازی مقطع دکترای مدیریت و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه جهت کاربردی کردن نتایج تحقیقات علوم مدیریت و انتقال تجربیات علمی به آنها از برنامه های مهم این دانشگاه برای آینده است.