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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

بیگ زاده:

همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در شهرستان بناب آغاز به کار کرد

همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در شهرستان بناب آغاز به کار کرد

بناب – خبرگزاری مهر: همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت با حضور اساتید، اندیشمندان و صاحب نظرانی از 17 استان کشور در دانشگاه آزاد اسلامی بناب از ظهر چهارشنبه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بیگ زاده عصر چهارشنبه در خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: باتوجه به ترسیم سند چشم انداز توسعه20ساله برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، این همایش تلاش می کند مسیر علمی و پژوهشی را برای تحقق اهداف این سند چشم انداز هموار کند.

وی افزود: تبادل نظر و انتقال تجربیات علمی و پژوهشی اندیشمندان و صاحب نظران علم مدیریت، ارائه راهکارهای علمی و معتبر برای ارتقای سطح اخلاقیات و ارزشها در سازمانها و نهادها، تأکید بر لزوم توجه هرچه بیشتر به مقوله اخلاقیات بعنوان اساس و تکیه گاه مدیریت و نیز تبیین جایگاه واقعی ارزشها و اخلاقیات درمدیریت کشورایران که از پیشینه قدرتمند دینی و فرهنگی برخورداراست ، از دیگر اهداف این همایش است.

بیگ زاده درادامه محورها و موضوعات این همایش را در هفت محور زیر اعلام کرد: مفاهیم و چارچوبها، اخلاق حرفه ای درآموزش عالی، روش شناسی اخلاقیات در مدیریت، مدیریت اخلاقیات، کاربرد اخلاقیات در سطح ملی، آینده اخلاقیات در مدیریت، اخلاق مدیریتی درآموزه های دینی و سیره معصومین(ع) و متون ادبی از محورهای برگزاری این همایش است.

دبیر اجرایی همایش سپس در خصوص تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش  گفت: از17 استان کشور و150 واحد دانشگاهی در مجموع210مقاله رسیده بود که پس از سه مرحله داوری درکمیته علمی همایش و در نهایت 19 مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی، 40 مقاله برای ارائه بصورت پوستر و 70 مقاله جهت چاپ درکتاب برگزیده شدند.

مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب همچنین درخصوص برنامه های آتی این واحد دانشگاهی برای توسعه و کاربردی نمودن علم مدیریت گفت: چاپ و انتشار مجله علمی و پژوهشی مدیریت، ایجاد و راه اندازی مقطع دکترای مدیریت و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه جهت کاربردی کردن نتایج تحقیقات علوم مدیریت و انتقال تجربیات علمی به آنها از برنامه های مهم این دانشگاه برای آینده است.

کد مطلب 1764937

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