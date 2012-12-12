استاندار کرمانشاه خواستار تسریع در ساماندهی معتادین کلانشهر کرمانشاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه ظهر امروز به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضا ذی ربط در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد.

در این جلسه دادوش هاشمی طی سخنانی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور را بسیار گسترده و همه جانبه اعلام کرد و گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقادات الهی و ارزشی خود اقدامات گسترده ای در برخورد قاطعانه با توزیع و حمل مواد مخدر دارد که همه ساله جوانان زیادی از این مرز و بوم در مرزهای کشور به دست قاچاقچیان به شهادت می رسند.

وی افزود: متاسفانه سازمان ملل متحد و کمیسیون دفاع از حقوق بشر تنها حرف مردم را به یدک می کشند و این مبارزات گسترده و کوبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به دلیل دیکته کردن برنامه های استکبار جهانی مشاهده نمی کنند زیرا فلسفه وجودی آنها تنها دفاع از استکبار جهانی است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه هر ساله جوانان بسیاری را در مبارزه با مواد مخدر از دست می دهد، اما متاسفانه این اقدامات انعکاس زیادی ندارد و به گوش مردم جهان نمی رسد لذا ضروری است که این اقدامات در قالب یک فیلم مستند ارائه گردد تا مردم جهان بدانند اگر جمهوری اسلامی ایران در مرزهای خود کنترل دقیقی در مبارزه با نحوه توزیع مواد مخدر نداشته باشد فرزندان بسیاری از آنها به دام اعتیاد گرفتار خواهند شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تدوین برنامه ای جامع به منظور پیشگیری از گرایش جوانان به دام اعتیاد شد و گفت: ضروری است که آثار سوء گرایش به مواد مخدر برای آحاد مختلف جامعه به خصوص جوانان تبیین شود.

هاشمی خواستار ساماندهی سریع و اسکان معتادان ولگرد و بی خانمان در سطح شهر کرمانشاه در سرپناه های شبانه که از سوی سازمان بهزیستی تجیهز می شوند، شد.

استاندار کرمانشاه ساماندهی معتادین ولگرد را در راستای افزایش ضریب امنیتی جامعه و همچنین ارائه خدمات به این گونه افراد بسیار مهم ارزایابی کرد و خواستار همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های ذیربط برای انجام این موضوع شد.

