واکنش ایران به تصمیم مجلس آذربایجان در لغو تفاهم نامه تسهیل تردد اتباع دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک ایین افزود : برای مثال جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری و ارتباطات مردمی با جمهوری آذربایجان از فوریه 2010 به صورت یکطرفه روادید را برای اتباع جمهوری آذربایجان لغو کرده و این تصمیم کماکان به قوت خود باقی است.

وی گفت: به اعتقاد ما،ایران خانه دوم مردم شریف جمهوری آذربایجان است و آنان می توانند از این پس نیز برای سیاحت،زیارت و دیگر امور به ایران سفر نمایند.

وی با تصریح بر اینکه تصمیم مجلس ملی جمهوری آذربایجان در مورد عدم تمدید یادداشت تفاهم موجود بین این کشور و ایران ، موجب کاهش تسهیلات برای تردد اتباع آذری نخواهد شد گفت البته تصمیم نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان باعث طولانی شدن روند تعاملات تجاری بخصوص برای مرزنشین ها خواهد شد.

وی با اشاره به گفته شده هدف این اقدام مجلس آذربایجان جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به این کشور است گفت: این نظر درست بنظر نمی رسد چراکه مبارزه با مواد مخدر راهکارهای مخصوص به خود را دارد و برای این امر نیازی به اخلال در تردد مردمی نیست.