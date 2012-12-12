به گزارش خبرنگار مهر عصر چهارشنبه در جمع بسیجیان عالی‌شهر اظهار داشت: حضور نوجوانان و جوانان بسیجی در عرصه‌های مختلف اجتماعی نکته ای است که دشمنان اسلام و قرآن را در مقابله با نظام به انفعال کشانده است.

وی اضافه کرد: پیام حضور جوانان و نوجوانان در بسیج این است که با دشمنان بگویند ما در سایه ولایت همیشه در صحنه خواهیم بود.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر ادامه داد: اگر بخواهیم عرصه اجتماعی و یا در فعالیت‌های فرهنگی موفق باشیم باید به دو مساله همبستگی و اتحاد و اخلاق اسلامی مردم با مردم را مورد توجه جدی قرار دهیم.

خرمدل با اشاره به اینکه نباید رفتار نیکو با پیشکسوتان و اتحاد دچار لطمه شود، اضافه کرد: همدلی، اتحاد، استقامت مردم در سایه ولایت خاری است در چشمان دشمنان انقلاب و نظام.

وی با بیان این مطلب که عالی شهر رو به رشد است، تصریح کرد: با توجه به شرایط جمعیتی و مسائل اجتماعی عالی شهر در آینده ای نزدیک دو حوزه مقاومت خواهران و برادران در این شهر افتتاح می شود.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر حوزه های مقاومت را محور اتحاد و همدلی دانسته و تاکید کرد: با ایجاد حوزه مقاومت در عالی شهر زمینه گسترش فعالیت‌های فرهنگیری، سیاسی، ورزشی، اجتماعی، علمی، مذهبی و ... به صورت گسترده تری فراهم خواهد شد.