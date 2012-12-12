اعلام آمادگی بازرسان آژانس برای بازدید از پارچین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری"رویترز"، یک مقام ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسان این آژانس در صورت موافقت تهران آماده اند، در جریان مذاکرات آژانس و ایران از سایت پارچین بازدید کنند.

"هرمان ناکارتز" امروز پیش از ترک وین به مقصد تهران در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که بازرسان آژانس بتوانند از سایت پارچین دیدار کنند.

پیش از ناکارتز هم "یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این رابطه گفته بود: من همچنان معتقدم که اگر ما به پارچین دسترسی داشته باشیم در اینکه فهم بهتری از فعالیتهای گذشته و فعلی پارچین داشته باشیم، بسیار مفید خواهد بود.

موضوع پارچین و وجود اتاقک انفجار در این محل برای اولین بار در سال 2003 میلادی مطرح شد.



این سایت در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ مورد بازرسی قرار گرفت و همه ادعاهای مطرح شده در باره آن رد شد.