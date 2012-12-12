تولید حدود 26 درصد از مرکبات کشور در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس در بازدید از باغات مرکبات شهرستان جهرم گفت: استان فارس با 60 هزار و 147هکتار سطح زیر کشت و تولید یک میلیون و 336 هزار و 919 تن مرکبات همچون سالهای گذشته جایگاه دوم کشوری خود را حفظ کرده است.

مهرزاد خرد با اشاره به صادرات بیش از یک میلیون تن مرکبات مازاد نیاز استان به سایر استانهای کشور تصریح کرد: رکورد عملکرد استان فارس در زمینه مرکبات 135 تن و سرانه مصرف 52 کیلوگرم است.

خرد با بیان اینکه نیاز استان به مرکبات در حدود 234 هزار تن است، افزود: بیش از یک میلیون تن مرکبات مازاد نیاز استان نیز به سایر استانهای کشور صادر می شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود در تشریح مزایای مرکبات استان گفت: متوسط عملکرد بالای مرکبات نسبت به سایر استانهای مرکبات خیز و تنوع برداشت گونه های مختلف مرکبات از شهریور الی اردیبهشت ماه از مزیتهای دیگر مرکبات استان فارس هستند.

خرد با بیان اینکه امکان ذخیره سازی و نگهداری مرکبات فارس و توزیع آن در طول سال وجود دارد، افزود: وجود میزان محصول کافی در استان سبب شده است تا این نوع محصولات جهت صنایع فرآوری همواره در دسترس و آماده باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس اظهار داشت: در راستای توسعه گسترده تر مرکبات اقدامات ویژه ای در حال اجراست که از آن جمله می توان به ترغیب بخش خصوصی به تولید نهال مرکبات عاری از ویروس و انعقاد قرارداد با این شرکتها اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین پیگیریهای مستمر صورت گرفته تا ارقام تجاری جدیدی نیز توسط بخش خصوصی به ا ستان وارد و نهال ها تولید شوند.

خرد یادآور شد: شهرستان جهرم در سال گذشته با 20 هزارهکتار سطح زیر کشت توانست 428 هزار و 360 تن مرکبات تولید کرده و در جایگاه نخست استان به لحاظ تولید انواع مرکبات قرار گیرد.

وی ادامه داد: این شهرستان توانسته است به تنهایی 30 درصد مرکبات استان را تولید کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس بیان کرد: در سال گذشته در مجموع 419 هزار تن پرتقال ، 196 هزار و750 تن نارنگی، 110 تن انواع لیموترش ، دو هزار و231 تن گریپ فروت، هشت هزار و634 تن نارنج ، 515 هزار تن لیموشیرین و 35هزار تن سایر مرکبات (بالنگ ودارابی) تولید شده است.

خرد در بخشی دیگر از سخنان خود به وضعیت مرکبات در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود در سال جاری نیز میزان پرتقال ، لیموشیرین و نارنگی حدود 10 تا 12 درصد بیش از سالهای گذشته تولید و به بازار عرضه شود.