  1. بین الملل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۲

یک فعال سیاسی و حقوقی در عربستان بازداشت شد

یک فعال سیاسی و حقوقی در عربستان بازداشت شد

رسانه ها از بازداشت یکی از فعالان حقوقی و سیاسی عربستانی در القصیم در شمال ریاض خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، نیروهای امنیتی سعودی امروز یکی دیگر از فعالان سیاسی و حقوق بشری عربستان را بازدداشت کردند.

خالد الرشودی فرزند سلیمان الرشودی گفت: نیروهای امنیتی امروز پدرم را در القصیم در شمال ریاض بازدداشت کردند.

همسر الرشودی نیز در این باره بیان کرد: همسرم را پس از برگزاری نشستی در ریاض درباره مشروعیت برپایی تظاهرات دستگیر کردند.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی سعودی در سال 2007 الرشودی را بازدداشت کردند و به مدت پنج سال در زندان جده بود تا اینکه در سال 2011 با قید ضمانت آزاد شد.

کد مطلب 1764966

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