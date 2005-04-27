گاردين: قطر خواهان فروش الجزيره است

به گزارش خبرگزاري مهر، گزارش گاردين با اشاره به اينكه الجزيره به دليل پوشش هاي انتقادي مورد اعتراض برخي كشورها قرار گرفته است، مي افزايد: گزارشگران و دست اندركاران شبكه الجزيره نگران هستند خصوصي شدن الجزيره سبب شود اين شبكه انتقادهايش را كاهش دهد و همچون رسانه هاي ديگر با لحني آرام سخن بگويد.

به نوشته گاردين، گزارش هاي انتقادي الجزيره سبب شده است كه روابط قطر با بيشتر كشورهاي همسايه اش نامناسب شود و از اين ميان ايران و عربستان سعودي اخيرا از قطر به شدت انتقاد كرده اند.

يكي از مسئولين الجزيره اعلام كرد ممكن است براي آزمايش كردن اين طرح در ابتدا براي چند ماه الجزيره را اجاره دهيم تا با ايجاد مدلي از الجزيره خصوصي شرايط آن را مورد امتحان قرار دهيم.

اين مسئولين كه مدعي هستند الجزيره 35 تا 40 ميليون بيننده دارد، نگرانند خصوصي شدن شبكه به شكسته شدن آن و اعمال سليقه هاي شخصي منجر شود.

عربستان سعودي الجزيره را بايكوت كرده و معتقد است كاري را انجام داده كه تمام كشورهاي عربي خواستار آن هستند.

يكي ديگر از نگراني هاي موجود آن است كه شركتي از عربستان اقدام به خريداري اين شبكه خبري فعال درخاورميانه نمايد.

آمريكا نيز از پوشش هاي خبري الجزيره درباره القاعده و عراق و درگيري هاي فلسطين و اسراييل شكايت دارد.