الزام انبارهای فاقد مجوز دشتستان به اخذ پروانه کسب

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمدزاده عصر چهارشنبه در جلسه کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان روند بازرسی و نظارت بر انبارهای شهرستان دشتستان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود:‌ انبارهایی که مشمول اعلام موجودی کالا هستند باید در پایان هر ماه به صورت منظم و مستمر برابر فرمت‌های ارسالی، موجودی کالای خود را به این اداره اعلام می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مجوزهای کسب توسط متدیان انبارها، از متصدیان انبارها درخواست کرد تا هرچه زودتر برای دریافت پروانه کسب به مجمع امور صنفی شهرستان دشتستان مراجعه کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان تاکید کرد: در صورتی که متصدیان انبارها، ظرف مدت یک‌ماه برای اخذ پروانه کسب اقدام نکنند بر اساس ماده 27 قانون نظام صنفی، نسبت به پلمب انبارهای آنان اقدام می شود.

محمدزاده اضافه کرد: با توجه به نوسان قیمت لاستیک انواع خوردرو، انبارهای لاستیک بصورت ویژه مورد بازرسی قرار گرفته و قیمت آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان اذعان داشت: در بازرسی‌های انجام شده وبه منظور جلوگیری احتمالی از احتکار تاکنون برای 10 انبار در شهرستان به دلیل عدم اعلام موجودی کالای خود پرونده تشکیل شده که برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده اند.