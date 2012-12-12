نشست زمین در خیابان مولوی/ حضور آتش نشانان در 137 حادثه

به گزارش خبرنگارمهر،آتش سوزی آشپزخانه در طبقه اول یک ساختمان مسکونی با تلاش آتش نشانان مهار و خاموش شد.

در پی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی، مبنی بر بروز آتش سوزی در منزل مسکونی، ستادفرماندهی آتش نشانی تهران، زنگ ایستگاه 31 را به صدا در آورد و آتش نشانان به سوی خیابان 21 متری دهقان، خیابان نجف پور حرکت کردند.

حمید رضا فرهاد توسکی (رئیس ایستگاه 31)که در محل حاضر بود در این باره اظهار داشت: با رسیدن نیروهای عملیات به محل حادثه مشاهده شد، آشپزخانه طبقه اول یک ساختمان 4 طبقه تک واحدی دچار آتش سوزی شده و آتش و دود فراوانی فضا را فراگرفته است.

وی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله به چند گروه تقسیم شدند و گروه اول، برق و گاز محل را قطع کرده و گروهی دیگر یکی از ساکنان ساختمان را که در طبقه دوم دچار دود زدگی شده و مالک طبقه اول را که از ناحیه دست و پا دچار سوختگی شده بود، از ساختمان خارج کرده و به عوامل اورژانس برای اعزام به مراکز درمانی تحویل دادند و گروه سوم نیز با مجهز شدن به تجهیزات ایمنی و با استفاده از چند رشته لوله آبرسانی شعله های آتش را مهار و خاموش کردند.

آتش نشانان پس از بررسی دقیق محل آتش سوزی، قرار دادن مایعات قابل اشتعال در مجاورت شعله را علت این حادثه اعلام کردند.

نشست زمین در خیابان مولوی

شکستگی لوله آب و فاضلاب، حفره ای بزرگ را در خیابان مولوی بوجود آورد که منجر به نشست زمین در این خیابان قدیمی پایتخت شد.

رخداد این حادثه به سامانه 125 اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، بلافاصله نیروهای ایستگاه 4 را به محل حادثه در خیابان مولوی، نرسیده به میدان محمدیه اعزام کرد.

سفی زاده فرمانده تیم عملیاتی حاضر در محل گفت: در هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه حفره ای به شعاع 8 متر و عمق تقریبی 10 متر دیده می شد که پس از بررسی های اولیه معلوم شد، شکسته شدن لوله آب و فاضلاب و شسته شدن خاک زیر خیابان این حفره را بوجود آورده است.

وی افزود: نیروهای عملیات آتش نشانی بلافاصله بوسیله نوارهای هشدار، خیابان را مسدود کرده و محل را جهت ترمیم به عوامل آب و فاضلاب و شهرداری تحویل دادند.

حضور آتش نشانان در 137 حادثه

آتش نشانان تهرانی در 24 ساعت گذشته با انجام عملیات امداد و نجات در صحنه 137 آتش سوزی و حادثه گوناگون، 35 شهروند را که در این حوادث گرفتار شده بودند نجات دادند.

از هفت صبح دیروز تا هفت صبح امروز، 38 آتش سوزی و 99 حادثه گوناگون دیگر در مناطق مختلف کلانشهر تهران رخ داد که در جریان آن 2 شهروند آسیب دیدند.

15 واحد مسکونی، 3 واحد تجاری و 2 دستگاه وسیله نقلیه از جمله موارد آتش سوزی در این مدت بود که با حضور بموقع آتش نشانان همه آنها مهار و کاملاً خاموش شد.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 14 حادثه رانندگی، 10 حادثه آسانسور، 9 حادثه نشت گاز، 7 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف و 3 مورد نشت آب در منازل انجام دادند.