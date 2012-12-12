لزوم حمایت از سرمایه گذاران واقعی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بیغش عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی‌ افزود: متاسفانه برخی از سرمایه گذاران در استان به دنبال سود 10 برابری هستند و این موضوع یکی از نکات منفی روند سرمایه گذاری در خراسان شمالی است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این توانایی برخی از این سرمایه گذاران نیز به درستی برآورد نشده است، اظهار داشت: یکی از این موارد مربوط به پیمانکار یکی از پروژه های مهر ماندگار است که قرار بود طرح مذکور را تا اسفند ماه سال جاری به پایان برساند، اما به علت عدم توانایی مالی و پیشرفت کند پروژه به نظر می رسد تا چند سال دیگر نیز این طرح به بهره برداری نمی رسد.

احمدی بیغش در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده از توانمندی سرمایه گذاران واقعی و جذب آنها برای توسعه استان، تصریح کرد: نباید به سرمایه گذارانی که جز زیان برای استان ثمری ندارند؛ اجازه سرمایه گذاری و از بین بردن فرصت های فعالیت داد.

وی اضافه کرد: البته سود مناسب در پروژه های سرمایه گذاری حق پیمانکاران است اما در صورتی که این پیمانکاران آورده لازم و تونایی مناسبی نیز داشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان در ادامه توسعه سرمایه گذاری در خراسان شمالی را در گرو تقویت زیرساخت های حمل و نقل دانست و افزود: تقویت زیرساخت های حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی نقش بسزایی در جذب سرمایه گذاران واقعی به استان دارد.

وی همچنین بر تغییر رویکرد آن دسته از دستگاه هایی که برای سرمایه گذاری افراد سخت گیری های متعددی دارند، تاکید کرد و گفت: لازم است مسئولان دستگاه های مختلف استان نسبت به تسهیل روند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران واقعی تلاش و اقدامات بیشتری انجام دهند.