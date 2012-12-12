به گزارش خبرنگار مهر، "اینجا شب نیست" با اجرای سیدعلی ضیاء و سردبیری افشین حسین خانی میزبان محسن یگانه بود که پس از سه سال غیبت پس از اولین و آخرین حضورش در برنامه سال تحویل تلویزیون، این بار به رادیو جوان آمده بود.
از کلاس اخراج شدم
وی در ابتدا به زمانی اشاره کرد که برای اولین بار به عنوان خواننده مطرح شد: یک سال بعد از ورودم به دانشگاه بود که آهنگهایم منتشر شد، یادم میآید بعد از آن همیشه وقتی در کلاس حضور و غیاب میکردند، همه برمیگشتند و من را نگاه میکردند! فکر میکنید چه اتفاقی میافتاد وقتی 20 نفر برمیگشتند و حتی میآمدند انتهای کلاس، استاد فکر میکرد شر هستم و یک بار پیش آمد که از کلاس اخراج شدم.
پس از چند ترانه از یگانه روی آنتن رفت و در این فاصله ضیاء برای رفع مشکل آفیش یکی از اعضای گروه به خارج از استودیو رفته بود. در این لحظه یگانه خودش را مجری برنامه معرفی کرد: محسن یگانه مجری برنامه "اینجا شب نیست" هستم. بگذارید راحت باشم! لطفا در بسته باشد! میخواستم بگویم آهنگی که شنیدید...
در این لحظه ضیاء وارد استودیو شد و یگانه افزود: حالا یک مهمان ویژه داریم. برویم تلفنها را بشنویم تا حال مهمانمان جا بیاید!
با یک گیتار به موسیقی برگشتم
پس از پایان تلفنها، یگانه درباره زمانی که فهمید صدایش خوب است، اظهار کرد: من در دوران مدرسه به صورت حرفهای قاری قرآن و عضو گروه سرود بودم. بعد از آن هم وارد وادی تئاتر شدم و بازیگر خوبی بودم، البته از خودم تعریف نمیکنم! با این حال با ورود به مقطع دبیرستان و فشار خانواده برای تحصیل جدی، مدتی از کار فاصله گرفتم، اما خریدن یک گیتار باعث شد دوباره به عرصه موسیقی برگردم.
وی با بیان اینکه در طول 10 سال فعالیتش صرفا 6 جلسه آموزش دیده، تصریح کرد: من برای تنظیم، سرودن ترانه، ساختن ملودی و حتی ضبط ترانهها هیچ آموزشی ندیدم و آموختههایم نتیجه تجربیاتم است. البته این من را عقب انداخت، اما خب بعضی وقتها شرایط مادی انسان اجازه نمیدهد... حتی یادم میآید آن زمان آنقدر کامپیوتر نداشتم که بعد از آن در طول 3، 4 سال 11 لپ تاپ خریدم!
یگانه با اشاره به مخالفتهای خانواده برای حضور در عرصه موسیقی و تحصیلات دانشگاهی خواهرانش، گفت: آن زمان مادرم هم استاد دانشگاه بود و از من میپرسیدند تو این وسط با یک گیتار چه میکنی؟! اما زمان گذشت و سرانجام موفق شدم.
وی در پاسخ به اینکه کدام ترانهاش را بیشتر دوست دارد تا پخش کند، ادامه داد: اگر نظر من را میخواهید آخرین آهنگ آلبوم آخرم را بگذارید. البته اگر میخواهید آهنگ غمگین پخش کنید. در غیر این صورت آهنگ شماره 9 را پخش کنید!
پس از این سیاوش خیرابی روی خط برنامه آمد و درباره محسن یگانه گفت: یادم میآید در یک شرکت کار میکردم و وقتی با پراید به سرکار میرفتم، زمان رسیدن به محل کار، قبل از به پایان رسیدن ترانهای که از یگانه گوش میکردم از ماشین پیاده نمیشدم.
در ادامه خواننده آلبوم "نفسهای بی هدف" با اشاره به ترک دانشگاه در ترم 6 مهندسی صنایع، یادآور شد: انتشار اولین آلبومم دو سال طول کشید و نتیجه بسیار بسیار خوبی داد و فکر میکنم شعر، ملودی و تنظیمات این آلبوم یکدست از آب درآمد بود. نکته جالب اینکه اولین بار که CD آلبومم را گرفتم، روی سن در کنسرت کیش بودم و این لحظه را تا وقتی زندهام فراموش نخواهم کرد.
هم جریمهام کرد هم آلبوم میخواست!
یگانه در ادامه به خاطرهای اشاره کرد که به رانندگی با سرعت زیاد در اتوبان مربوط میشد و ادامه داد: پلیس جلویم را گرفت و جریمهام کرد. وقتی اسمم را دید، برگه جریمه را به من داد و گفت یکی از آلبومهایت را به من بده!
در ادامه شهاب اکبری تنظیم کننده موسیقی پاپ ایران که از نخستین آلبوم با محسن یگانه همکاری داشته است، مهمان تلفنی دیگر این برنامه بود.
پس از این یگانه در اظهاراتی گفت: در آلبوم آخرم قضیه جدیتر بود و برایم مهم بود که طرفدارهای دو آتیشه را جذب کنم. این آلبوم 14 ترانه دارد که خیلیها گفتن این کار اشتباه است. میخواستم همه را در این آلبوم راضی کنم و از هر سلیقهای آهنگی در "حباب" داشته باشیم.
وی افزود: خیلیهای مجازی میگویند آلبوم بد است. اما در کنسرت من آن هم 6 روز بعد از انتشار آلبوم وقتی همه آهنگها را میخواندند احساس کردم مخاطبان فهمیدهاند من تلاشم را کردهام تا راضیشان کنم.
امیدوارم زانکو مثل پدرش باشد
یگانه درباره ادامه پیدا نکردن همکاریاش با محسن چاووشی گفت: این نظر محسن است و من به نظر او احترام میگذارم. دورادور جویای احوال هم هستیم و من به دنیا آمدن پسرش زانکو را تبریک میگویم. امیدوارم صدا و اخلاق زانکو مثل پدرش باشد. "نشکن دلمو" خاطره جالبی برای من بود.
وی با اشاره به انتشار سه آلبوم گفت: از این به بعد تک تِرک کار میکنم تا بازخواست نشوم. دیگر خود خودم میشوم و ناچار نمیشوم غم یا شادی آهنگی را زیاد و کم کنم. قبل از این هم با روزبه بمانی و عبدالجبار کاکایی کار کردم. اما دوست دارم حس و حالم خودم در ترانه باشد. دیگر هم تیتراژ نمیخوانم.
دیگر آلبوم منتشر نمیکنم
این خواننده و ترانه سرا بزرگترین غم زندگیاش را گذشت زمان و از دست دادن عزیزی خواند که جایش همیشه خالی است و همیشه با خودم میگویم ای کاش بیشتر بودم.
یگانه در پایان اعلام کرد پس از این سه آلبوم دیگر آلبومی منتشر نمیکند و به صورت تک آهنگ کارش را ادامه میدهد و تصریح کرد: هرچه دارم از لطف خدا و از صدقه سر هوادارانم است.
نظر شما