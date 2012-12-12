به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی با تایکد بر لزوم استفاده از ظرفیت های گمرک برای توسعه ملی، گفت: استفاده از ظرفیت های گمرک در جهت توسعه، عمران و آبادانی از برنامه های وزارت اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه آئین نامه های اجرایی اصلاح قانون امور گمرکی با همکاری مجلس تصویب شده و طی روزهای آینده در دولت تکمیل خواهد شد، افزود: این قانون ظرفیت های بسیار بالایی داشته و دست گمرک را در تسهیل کارهای اجرایی بازخواهد کرد.

حسینی صادرات کشور طی 8 ماهه اول سال جاری را با وجود همه دشواری ها در تجارت خارجی 52 میلیون تن اعلام کرد و بیان داشت: صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در طی این مدت 30 درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: تلاش می کنیم ضمن انجام مراقبت های لازم حداکثر تسهیلات در تجارت خارجی کشور صورت گیرد. گمرک توانست با تشخیص خروج بی رویه طلا و مصنوعات زینتی از کشور، هشدارهای مناسب را در جهت اتخاذ تصمیمات موثر به دولت بدهد.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد تعامل گمرک با مقامات استانی و استانداری ها، با وجود کمک به توسعه ظرفیت های ملی، پشتیبان تولید استان و کشور قرار گیرد.