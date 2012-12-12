2 میلیون سهم در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طول هفته جاری در مجموع دو میلیون و 180 هزار و 124 سهم در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شد.

وی در مورد ارزش کل معاملات هفته جاری این بازار اظهار داشت: ارزش کل معاملاتی سهام رد و بدل شده این هفته تالار بورس استان شش میلیارد و 469 میلیون و 408 هزار و 435 ریال محاسبه شده است.

خانی افزود: در این هفته ارزش خرید سهام در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی سه میلیارد و 931 میلیون و 90 هزار و 649 ریال و ارزش فروش سهام نیز دو میلیارد و 538 میلیون و 317 هزار و 786 ریال بوده است.

وی با بیان اینکه میزان معاملات در این هفته از تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از نظر تعداد سهم و ارزش کل معاملاتی به نسبت هفته گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: در هفته گذشته در مجموع یک میلیون و 469 هزار و 156 سهم به ارزش کل معاملاتی چهار میلیارد و 407 میلیون و 488 هزار و 652 ریال در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شده بود.

کارشناس مسئول تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی در ادامه عنوان کرد: در هفته جاری در تالار بورس استان علاوه بر معاملات سهام شرکت های حاضر در بورس، 9 فقره اوراق دریافت تسهیلات مسکن نیز مورد معامله قرار گرفت.

خانی گفت: در این هفته برای 19 نفر از متقاضیان جدید فعالیت در تالار بورس خراسان شمالی کد بورسی صادر شد.

تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عاملت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت‌های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.