  1. عناوین کل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۰

علم‌الهدایی:

شرکت‌های دانش‌بنیان برای مقابله با تحریم های دشمن نقش آفرین هستند

شرکت‌های دانش‌بنیان برای مقابله با تحریم های دشمن نقش آفرین هستند

مشهد – خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی گفت: شرکت های دانش بنیان برای مقابله با تحریم های دشمن نقش آفرین بوده و در توسعه رفاه اجتماعی حائز اهمیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علم‌الهدایی بعدازظهر چهارشنبه در همایش هفته پژوهش و فناوری که در تالار آمفی‌تئاتر پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی برگزار شد، با بیان اینکه پارک علم و فناوری در تبدیل دانش به فناوری نقش داشته و ایده‌ها در بازار جهانی باهم به رقابت می پردازند، افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان نقش بسیار مهمی به عنوان مؤسساتی که ثروت خلق می‌کنند دارند.

وی از فعالیت 30 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور خبر داد و افزود: 200 هزار شرکت دانش‌بنیان نیز در جهان فعال هستند.

علم الهدایی با اشاره به حمایت‌هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان به عمل می‌آورد تاکید کرد: این صندوق از اعتبارات خوبی برخوردار است و می‌تواند به صندوق پژوهش و فناوری مساعدت‌های خوبی ارائه دهد.

وی سپس با تاکید بر اینکه ایران از رشد علمی بالایی برخوردار است، افزود: در بین کشورهای کنفرانس اسلامی بیش از 52 درصد مقالات مربوط به کشور ایران و ترکیه است.

وی با اشاره به میزان پیشرفت علمی در کشور گفت: پیشرفت علمی در هر 2 سال 2 برابر شده که بنا به پیش‌بینی‌های انجام شده این روند تا 10 سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

وی در خصوص برگزاری جلسه کارگزاری شرکت‌‌های دانش‌بنیان گفت: لایحه این کارگزاری از طرف مجلس به دولت داده شده است که در آن برای مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان راه حلی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1764994

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید