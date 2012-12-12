به گزارش خبرنگار مهر، حسن علمالهدایی بعدازظهر چهارشنبه در همایش هفته پژوهش و فناوری که در تالار آمفیتئاتر پارک علم و فناوری خراسانرضوی برگزار شد، با بیان اینکه پارک علم و فناوری در تبدیل دانش به فناوری نقش داشته و ایدهها در بازار جهانی باهم به رقابت می پردازند، افزود: شرکتهای دانشبنیان نقش بسیار مهمی به عنوان مؤسساتی که ثروت خلق میکنند دارند.
وی از فعالیت 30 هزار شرکت دانشبنیان در کشور خبر داد و افزود: 200 هزار شرکت دانشبنیان نیز در جهان فعال هستند.
علم الهدایی با اشاره به حمایتهایی که صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای دانشبنیان به عمل میآورد تاکید کرد: این صندوق از اعتبارات خوبی برخوردار است و میتواند به صندوق پژوهش و فناوری مساعدتهای خوبی ارائه دهد.
وی سپس با تاکید بر اینکه ایران از رشد علمی بالایی برخوردار است، افزود: در بین کشورهای کنفرانس اسلامی بیش از 52 درصد مقالات مربوط به کشور ایران و ترکیه است.
وی با اشاره به میزان پیشرفت علمی در کشور گفت: پیشرفت علمی در هر 2 سال 2 برابر شده که بنا به پیشبینیهای انجام شده این روند تا 10 سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
وی در خصوص برگزاری جلسه کارگزاری شرکتهای دانشبنیان گفت: لایحه این کارگزاری از طرف مجلس به دولت داده شده است که در آن برای مشکلات شرکتهای دانشبنیان راه حلی در نظر گرفته شده است.
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