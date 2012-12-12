باشگاه ایده های نو در دانشگاه آزاد قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره"از ایده تا پدیده" عصر چهارشنبه در سالن علامه رفیعی دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد.

مرتضی موسی‌خانی در این مراسم اظهارداشت: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم زمان با دانشگاه‌های پیشرفته جهان برای تبدیل دانش به محصول و خدمات جدید حرکت می ‌کند و به زودی باشگاه"ایده‌های جدید" در این واحد دانشگاهی راه اندازی می شود.

وی بیان کرد: دانشگاه‌های کشور تاکنون فقط دانش و متخصص تحویل جامعه داده‌اند، اما به دنبال تبدیل دانش به ثروت هستیم و با توجه به منابع کشور که هفت برابر سرانه جهان است،‌ می‌توانیم پیشرفت بسیار چشم گیری در این زمینه داشته باشیم.

موسی ‌خانی ضمن تاکید بر رقابت با دیگر کشورها،‌ از تهاجم به عنوان ضعفی درونی یاد کرد و گفت: اگر قوی و قدرتمند باشیم، هیچ تهدید یا تهاجم به ما آسیب نخواهد رساند و اگر بتوانیم برتری و پویایی خود را حفظ کنیم،‌ بر همه این تهدیدها پیروز خواهیم شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین راه‌اندازی و تشکیل مراکز دانش بنیان را مهم ترین راهکار خروج از فشارهای دشمنان عنوان و خاطرنشان کرد: مسئولان کشور به خوبی از اهمیت این موضوع آگاه هستند و تاکید مقام معظم رهبری بر راه‌اندازی مراکز دانش بنیان در همین راستاست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بخواهیم تحت سلطه نباشیم و به معنای واقعی به استقلال برسیم،‌ باید از خود گذشتگی داشته باشیم و ضمن تحمل سختی‌ها، نقاط قوت خود را تقویت کنیم.

در ادامه بهروز زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی نیز با تاکید بر ایجاد صنعت برای کارآفرینی گفت: رشد، سودآوری و نوآوری از اهداف ثانوی صنایع هستند، اما در عمل ترکیبی از همه این موارد مورد توجه است لذا صنایع به طور کلی به دنبال رقابت هستند.

وی تصریح کرد: شرکت ها برای رسیدن به رشد واقعی،‌ باید بر روی پروژه‌هایی با ارزش افزوده بالا سرمایه ‌گذاری و فعالیت کنند زیرا در کارآفرینی هر مشکلی با فرصتی برای بهبود برابر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی ضمن تاکید بر لزوم فاصله گرفتن از سیستم دانشگاه‌های سنتی یادآورشد: در فضای کسب و کار مدرن، یکی از الزامات،‌ ایجاد ارتباط و شبکه سازی است، اما متاسفانه در سیستم آموزش عالی کشور، یک درس هم به نام شبکه ‌سازی در صنعت وجود ندارد.

زارعی هدف‌ گذاری در دانشگاهها را،‌ راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی دانست و تصریح کرد: باید دانشگاه‌های خود را براساس اهدافی که داریم مدیریت کنیم و در هر واحد دانشگاهی یک کار تخصصی انجام دهیم.

وی تمرکز اصلی کارآفرینی را خلق ارزش‌های جدید برای کشور عنوان کرد و ادامه داد: کارآفرینان باید مشکلات را پیدا کنند و از منابع بدون استفاده کشور حداکثر بهره ‌وری را داشته باشند.