حسین نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات محمد رضا عارف از چهره های شاخص اصلاح طلب مبنی بر لزوم اعلام برائت اصولگرایان از جریان انحرافی در مقابل درخواست اعلام برائت اصلاح طلبان از جریان فتنه گفت: اگر واقعا باید اعلام برائت شود اصولگرایان این کار را انجام داده اند و جریان اصول گرا جریان انحرافی را معادل فتنه می داند.



وی با بیان اینکه اگر اصلاح طلبان از این قبیل شرط ها بگذارند، شرط خوبی است، گفت: اگر شرط آنها این است که اصول گرایان از جریان انحرافی اعلام برائت کنند، اصول گرایان همه اعلام برائت می کنند و اصلاح طلبان نیز باید به طور جدی از فتنه 88 اعلام برائت کنند.



عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی این گونه صحبت ها را شعارهای انتخاباتی دانست و افزود: مردم ما فهیم تر از آن هستند که فریب این شعارها را بخورند. حتی اگر مردم از عوامل فتنه بگذرند، حاکمیت مطالباتی از جریان فتنه 88 دارد. اگر جریان انحرافی نیز اینگونه امکانات مردم را بر باد دهند باید پاسخ گوی نظام و مردم باشند.



نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه بعد از سخنان رهبری اولین گروهی که از جریان انحرافی برائت جست اصول گرایان بودند، ادامه داد: مطبوعات و رسانه ها سرشار از تبرئه و اعلام برائت اصول گرایان از جریان انحرافی است. اصول گرایان با احمدی نژاد بر سر جریان انحرافی زاویه پیدا کردند.



نجابت با بیان اینکه این شرط اصلاح طلبان مبنی بر برائت اصول گرایان از جریان انحرافی محقق شده است، گفت:حال که این شرط محق شده اصلاح طلبان نیز شرط خود را عملی کنند و به طور جدی از جریان فتنه 88 برائت کنند.

پیش از این محمدرضا عارف در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که گفته می شود اگر اصلاح طلبان بخواهند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و صلاحیتشان تائید شود، حتما باید از جریان فتنه ابراز برائت کنند، گفته است که "اگر قرار بر توبه اصلاح طلبان از جریان فتنه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد، طبعا اصولگرایان هم باید برای حضور در انتخابات از جریان انحراف اعلام برائت و توبه کنند".