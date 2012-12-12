دو فرماندار مازندران جابجا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی با صدور احکام جداگانه ای سرپرستان فرمانداریهای نکا، میاندرود و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران را منصوب کرد.

با حکم استاندار مازندران، علی رجبی وندچالی که پیش از این به عنوان فرماندار میاندرود مشغول فعالیت بوده، سرپرست فرمانداری نکا شد.

در حکم دیگری ذات الله زارعی، عهده دار سرپرستی فرمانداری میاندرود شد. زارعی پیش از این مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوده است.

استاندار مازندران در حکم دیگری، رضا آزادی کناری را به سمت مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری منصوب کرد.

آزادی کناری قبل از قبول این مسئولیت، فرماندار نکا بود.