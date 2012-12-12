  1. عناوین کل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۵

از سوی طاهایی/

دو فرماندار مازندران جابجا شدند

دو فرماندار مازندران جابجا شدند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران در احکام جداگانه ای فرمانداران میاندرود و نکا و مدیرکل روستایی و شوراهای استانداری را جابجا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی با صدور احکام جداگانه ای سرپرستان فرمانداریهای نکا، میاندرود و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران را منصوب کرد.

با حکم استاندار مازندران، علی رجبی وندچالی که پیش از این به عنوان فرماندار میاندرود مشغول فعالیت بوده، سرپرست فرمانداری نکا شد.

در حکم دیگری ذات الله زارعی، عهده دار سرپرستی فرمانداری میاندرود شد. زارعی پیش از این مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوده است.

استاندار مازندران در حکم دیگری، رضا آزادی کناری را به سمت مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری منصوب کرد.

آزادی کناری قبل از قبول این مسئولیت، فرماندار نکا بود.

کد مطلب 1765004

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید