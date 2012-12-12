جکت فاز 20 میدان گازی پارس جنوبی در خرمشهر بارگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در حاشیه بارگیری این جکت در جمع خبرنگاران گفت: این جکت با داشتن 67 متر ارتفاع در عمق 61 متری آبهای خلیج فارس نصب می شود.

علی طاهری با بیان اینکه جکت مذکور در محل فاز 29 میدان گازی پارس جنوبی در 115 کیلومتری عسلویه نصب خواهد شد، افزود: این جکت که دارای چهار پایه، 15 لوله برای ورودی چاه‌ها، رایزرهای 32 و چهار اینچی گاز ترش، مواد ضدخوردگی و یک عرشه موقت حفاری است در مدت زمان هفت ماه توسط متخصصان داخلی ساخته شده است.

به گفته وی، وزن کلی این جکت با سایر متعلقات سه هزار و 300 تن است که با بهره گیری از تجریبات موفق این شرکت در زمینه انتقال و نصب سازه‌های دریایی در مدت زمان 11 روز این جکت در محل نصب می شود.



طاهری اظهار کرد: بیشتر زمان بارگیری و نصب جکتها حتی به 30 روز نیز می‌رسید.



مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با اشاره به مطابقت ساخت این تجهیزات بر اساس آخرین استانداردها تصریح کرد: تجهیزات مذکور توسط متخصصان و کارشناسان داخلی و چهار هزار نیروی شاغل در یارد خرمشهر انجام می شود.



طاهری یادآور شد: بخش عمده سازه های فازهای میدان گازی پارس جنوبی در یارد خرمشهر یا ساخته و یا در دست ساخت است.



وی با ابراز امیدواری از گسترش روند رو به رشد اجرای پروژه های فرا ساحلی ادامه داد: از آنجایی که در تلاش برای سرعت بخشی به انجام پروژه های 35 ماهه فازهای باقیمانده میدان گازی پارس جنوبی هستیم، انتقال و نصب جکت فاز 20 و همچنین سکوی فاز 19، ظرف دو تا سه هفته آینده به موقعیتهای مشخص شده در فازهای پارس جنوبی منتقل می شوند.