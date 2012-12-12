نشست ضد سوری مراکش؛ مفاد بیانیه و واکنشها در سایه شکاف میان حامیان

به گزرش خبرگزاری مهر، کشورهای غربی و عربی در ادامه تلاشهای ضد سوری خود، امروز در شهر مراکش در کشور مغرب جمع شدند.

در پیش نویس بیانیه شرکت کنندگان در نشست موسوم به دوستان سوریه با تکرار ادعای مربوط به سلاحهای شیمیایی آمده است : هر گونه تلاش نظام سوریه برای به کارگیری سلاح شیمیایی در داخل این کشور با واکنش قوی جامعه بین المللی روبرو خواهد شد. ائتلاف ملی سوریه تنها نماینده قانونی ملت سوریه است و بشار اسد باید کناره گیری کند و مقدمات روند انتقال قدرت را فراهم کند.



واکنشها به نشست ضد سوری مراکش

برگزاری این نشست، واکنشهایی را به دنبال داشته است. از جمله لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت: نمایندگان 100 کشور، ائتلاف ملی سوریه را به عنوان تنها نماینده قانونی ملت این کشور به رسمیت شناخته اند.

وی با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه، از همه کشورهای شرکت کنندگان در نشست موسوم به دوستان سوریه خواست که حمایت مالی و انسانی از مردم این کشور به عمل آورند.

وزیر فرانسوی مدعی شد: سال 2013 سال آزادی و وحدت سوریه و برقراری نظام دموکراسی در آن است.

این در حالی است که سرگئی ویلاتوف تحلیلگر روسی در این باره نوشت : نشست مراکش دستاورد جدیدی برای سوریه نخواهد داشت.

وی بیان کرد: شرکت کنندگان در نشست مراکش همان کسانی هستند که از بیانیه ژنو حمایت کرده اند و شانه خالی کردن از تعهدات ژنو در واقع نقض قوانین بین المللی است.

سعد الدین العثمانی وزیر امور خارجه و همکاری مغرب در یک نشست خبری پس از پایان نشست موسوم به گروه دوستان سوریه در این کشور گفت : ائتلاف ملی سوریه به عنوان نماینده ملت سوریه به طور کامل به رسمیت شناخته شد.

این در حالی است که "فردریک راینفلت" نخست وزیر سوئد گفت: ما فعلا ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت نمی شناسیم. ما خواهان رهایی از نظام کنونی سوریه هستیم، اما ماهیت ائتلاف ملی هنوز برای ما مبهم است.

از سوی دیگر ولید البنی یکی مخالفان سوری گفت : به رسمیت شناختن ائتلاف ملی به تنهایی مفید است، اما پایان دهنده بحران سوریه نیست.

عبدالباسط سیدا عضو ائتلاف مخالفان سوری گفت : به رسمیت شناختن دیپلماتیک به تنهایی کافی نیست و ما نیاز به حمایت نظامی داریم.

وی مدعی شد: مرحله انتقالی شروع شده است و ما خواستار ابزار لازم برای دفاع از بخشهای آزاد شده سوریه در برابر حملات ارتش نظام سوریه هستیم.

سیدا ادعا کرد: ما لحظه به لحظه به هسته مرکزی نظام سوریه نزدیک می شویم و بشار اسد برای مدت زیادی نمی تواند دوام بیاورد.

این در حالی است که برخی رسانه ها اعلام کردند: واشنگتن از معاذ الخطیب رئیس ائتلاف ملی سوریه برای دیدار از آمریکا دعوت به عمل آورده است.