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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۷

شیرازی خبرداد:

اعزام 13 اتوبوس از آبادان برای کمک به جابجایی زوار از شلمچه

اعزام 13 اتوبوس از آبادان برای کمک به جابجایی زوار از شلمچه

آبادان – خبرگزاری مهر: شهردار آبادان از اعزام 13 دستگاه اتوبوس این شهرداری برای کمک به جابجایی زوار از شلمچه خبر داد.

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام فرمانداری ویژه آبادان به این سازمان مبنی بر دستور استاندار خوزستان در کمک شهرداری آبادان به خرمشهر به ویژه در بخش ایاب و ذهاب زوار این کار سریعا صورت گرفت.

وی افزود: پس از اعلام این موضوع بدون انجام تشریفات سریعا نسبت به اعزام 13 دستگاه اتوبوس به خرمشهر اقدام شد تا به این ترتیب با هماهنگی شهرداری خرمشهر نسبت به جابجایی زوار از شلمچه اقدام شود.

شیرازی ابراز امیدواری کرد که این همکاری توانسته باشد زمینه مناسبی از خدمات رسانی مطلوب به زوار در شلمچه را فراهم کرده باشد.

به گفته ی وی در زمان حاضر کار جابجایی زوار همچنان در حال انجام است.

ضریح جدید امام حسین(ع) هم اکنون در شلمچه حضور دارد.
کد مطلب 1765008

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