10 درصد صنایع بسته بندی کشور در استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره "از ایده تا پدیده"که در سالن علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد ضمن تاکید بر لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه سال‌ها مطرح شده و با توجه به تجربیاتی که کشورهای موفق در این زمینه داشته‌اند، در ایران نیز فعالیت‌های خوبی صورت گرفته که احداث و راه‌اندازی پارک‌های علم و فن‌آوری و هم چنین راه‌اندازی شهرک‌های فن‌آور در واحدهای صنعتی از نمونه ‌های بازر آن است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین افزود: مجوز احداث شهرک‌ فن‌آوری بسته ‌بندی در استان قزوین به تصویب رسیده و مراحل قانونی آن در حال پیگیری است که در همین راستا از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دعوت می ‌کنیم ضمن همراهی با شرکت شهرکهای صنعتی ارتباط بیشتری داشته باشند.

ناصحی یادآورشد: صنعت بسته ‌بندی اهمیت وی‍ژه‌ای در فروش محصول به ویژه صادرات دارد که در همین زمینه استان قزوین تمرکز ویژه‌ای بر روی این صنعت دارد،‌ به طوری که 10 درصد صنعت بسته ‌بندی کشور را در اختیار داریم و یکی از قطب‌های این صنعت در کشور محسوب می ‌شویم.

اسمعیل ‌زاده ها،‌ سرپرست مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز در این مراسم با اشاره به رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت مراکز رشد و واحدهای فن‌آور، توجه به این مراکز را یکی از راههای رشد و تعالی کشور دانست.

وی ضمن اشاره به کثرت ایده‌ها و طرح‌های موجود در این مرکز گفت: با ارسال آثار دانشجویان به همایش‌های کشوری و استانی،‌ حضور فعالی در این عرصه داشته‌ایم و هم اکنون فاز دوم مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آماده بهره ‌برداری است که جا دارد در این خصوص از رئیس دانشگاه و همه معاونان تشکر و قدردانی شود.

در پایان این مراسم با اهداء لوح یادبودی از نفرات برتر جشنواره "از ایده تا پدیده" تقدیر شد.