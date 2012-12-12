به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دوستی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری همایش هفته پژوهش و فناوری که در سالن کنفرانس حوزه ریاست پارک علم و فناوری خراسانرضوی برگزار شد اظهار کرد: علاوه بر افراد جامعه دستگاه های دولتی و شرکتهای دانشبنیان نیز با عملکرد پارک های علم و فناوری آشنا نیستند.
وی با بیان اینکه باید به نحوی با دستگاهها وارد مذاکره شد تا با پارکهای علمی و فناوری تعامل برقرار کنند، افزود: در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی 137 شرکت دانشبنیان تاسیس شده است.
رئیس پارک علم و فناوری خراسانجنوبی یادآور شد: در حال حاضر پارک علم فناوری خراسانجنوبی با تمام دانشگاههای خراسانجنوبی قراردادهایی در زمینههای مختلف همکاری منعقد کرده است.
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