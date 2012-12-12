بهره برداری از پارکینگ پروژه میدان امام خمینی(ره) قم در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد نقشینی در بازدید شهردار، فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از اصحاب رسانه‌ قم از پروژه میدان امام خمینی(ره) این شهر که بعد از ظهر چهارشنبه انجام شد، گفت: این پروژه از سال 1386 آغاز شد و شامل دوکاربرد محل رفت و آمد و تردد زائران و دارا بودن بخش ساختمانی در سه قسمت است.



وی ادامه داد: دو طبقه ساختمان مرکزی این پروژه به بخش تجاری تعلق دارد که مشتمل بر 700 واحد تجاری و یک رستوران و شهربازی است که در مساحتی بالغ بر 56 هزار متر مربع ساخته شده است.



مدیر پروژه میدان امام خمینی(ره) قم با بیان اینکه در زیر طبقات تجاری پارکینگ در سه طبقه ایجاد شده است، گفت: مساحت قسمت پارکینگ‌ها بالغ بر 84 هزار متر مربع است.



وی همچنین افزود: سیستم‌های پارکینگ این مجموعه به صورت کاملا هوشمند است و چنین سیستم‌هایی در طبقات تجاری نیز وجود دارد.



نقشینی با اشاره به اینکه مرحله ساخت بدنه این پروژه در حال اتمام است، گفت: مرحله دوم این پروژه شامل بخش ابنیه و اجرای تاسیسات است که تا 55 درصد پیشرفت داشته است.



وی اضافه کرد: پروژه میدان امام خمینی(ره) طبق برنامه ریزی‌های انجام گرفته تا 14 ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد، همچنین بهره برداری از پارکینگ این میدان نیز در دهه فجرسال جاری انجام می‌شود.



نقشینی در پایان گفت: پارکینگ این پروژه دارای ظرفیت برای 2 هزار خودرو و هزار و 200 موتورسیکلت است.

