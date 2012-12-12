افزایش بسترهای سخت افزاری کتابخوانی ضروری است/لزوم توانمندسازی کتابداران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علوی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق سند چشم انداز توسعه کشور وهمچنین خواست مقام معظم رهبری تا سال 1404 جزء 15 کشور برتر دنیا خواهیم شد.

وی افزود: طبق سند چشم انداز توسعه و همچنین خواست مقام معظم رهبری تا سال 1404 جزء 15 کشور برتر دنیا در همه زمینه ها از جمله کتاب خوانی خواهیم شد.

وی بیان کرد: کتابداران در صف اول کتابخانه ها قرار دارند و ممکن است از لحاظ مزایا نسبت به دیگران از موقعیت پائین تری برخوردار باشند و مسئولان باید سعی کنند این افراد را توانمند ساخته و با سازماندهی آنها توانمندی در حوزه کتابداری را افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به تشیکل قرارگاه فرهنگی در حوزه کتاب اظهار داشت: باید قرارگاه فرهنگی در حوزه کتاب تشکیل شود و کمیته نهضت مطالعه مفید در قرارگاه فرهنگی قرار گیرد.

وی تیراژ کم کتاب در کشور را نسبت به جمعیت 70 میلیونی ایران قابل تامل دانست و بیان کرد: یکی از نگرانی های مقام معظم رهبری مسئله کتاب نخوان ها و تیراژ پائین کتاب در کشور است.

علوی افزود: همه کسانی که صاحب نظر در حوزه کتاب خوانی وکتابداری هستند بیایند و عضو قرارگاه کتاب خوانی شوند و بروند دنبال کتب خوان کردن کتاب نخوان ها و بدانند این یک عملیات است که دستور آن از جانب حضرت آقا صادر شده است.