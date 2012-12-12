به گزارش خبرگزاری مهر،‌ آیت الله العظمی حسین نوری همدانی امروز چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد با اشاره به معارف ناب علوی در نهج البلاغه، اظهارداشت: هوس‌های نفسانی و حمایت‌های دشمنان و معاندین خارجی از فتنه گران، از عوامل تاثیر گذار در ایجاد فتنه در کشور است.



وی افزود: از آنجایی که فتنه گران با مخلوط کردن حق و باطل، به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در کشور بودند ولی با هوشیاری مردم بصیر این توطئه خنثی شد.



این مرجع تقلید تصریح کرد: متاسفانه برخی با بی بصیرتی کورکورانه از اقدام فتنه انگیزان حمایت کرده و نتوانستند حق را تشخیص دهند .



در دنیای کنونی فتنه‌ها و فسادهای زیادی وجود دارد



این مرجع تقلید با بیان این که در آخرالزمان فتنه گسترش پیدا می کند، گفت: در دنیای کنونی فتنه‌ها و فسادهای زیادی وجود دارد است و دود فتنه گری به چشم همه خواهد رفت.



وی با اشاره به این که قرآن کریم می گوید که فتنه گری فتنه گران تنها دامن آنها را نخواهد گرفت، بلکه کسانی که در مقابل فتنه سکوت کنند هم گرفتار خواهند شد، یادآور شد: برخی در سال 88 با شعار "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" می خواستند جامعه را دو دستی تحویل آمریکایی ها و دشمنان بدهند، اما مردم بصیر و انقلابی ایران همه این توطئه ها را خنثی کرد.



آیت الله نوری همدانی تاکید کرد: سکوت در مقابل آشوب و فتنه در اسلام جایگاهی ندارد، متاسفانه سکوت مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) این همه اختلافات و انشعاب در دنیای اسلام به وجود آورد، اگر آنان با ید واحده ای در صف امیرالمومنین(ع) قرار می گرفتند، اکنون شاهد کشتار مسلمانان بی دفاع و مظلوم بحرین و سوریه به دست وهابی هایی که با پول پادشاه سعودی به این جنایات دست می زنند، نمی شدیم .



اگر گروه های وهابی از خشم مسلمانان نمی ترسیدند قبر پیامبر(ص) را تخریب می کردند



این مرجع تقلید ادامه داد: گروه های وهابی با تخریب مساجد و اماکن مذهبی، دشمنی خود را با اهل بیت(ع) و مسلمانان نشان می‌دهند و اگر از خشم مسلمین نمی‌ترسیدند، قبر پیامبر(ص) را نیز تخریب می‌کردند.



وی بیان کرد: اگر توسل به اهل بیت(ع) شرک است، چرا شما به آمریکا و اتحادیه اروپا توسل می‌یابید و از آنها تبعیت می‌کنید، این که "اوّل الشرک" است.



انتقاد از قمه زنی در محرم



وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از قمه زنی برخی افراد در محرم، گفت: متاسفانه دشمنان و وهابیت از فیلم این نوع مراسم‌ها برای شیعه ستیزی و شیعه هراسی بهره برداری می‌کنند و زمینه فتنه‌هایی بزرگ تر را در جامعه اسلامی فراهم می کنند.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله نوری همدانی در پایان با اشاره به بیداری اسلامی منطقه، یادآور شد: دشمنان از بیداری اسلامی به وحشت افتاده اند، به طوری که اتحادیه اروپا و آمریکا با همه توان در صدد سرکوب بیداری مسلمان هستند، چون این قیام ها منافع آنها را متلاشی خواهد کرد.



